Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","shortLead":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","id":"20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9a200-71a3-4b9a-ac63-776c02942b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","timestamp":"2019. október. 19. 20:50","title":"Erdogan fejszétzúzással fenyegette meg a kurdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","shortLead":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","id":"20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4205ad-5eb8-46a7-8990-d238d7e363e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:40","title":"Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának: közalkalmazottból munkavállalóvá válnának.","shortLead":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának...","id":"20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43243b80-19ad-480d-8aff-111cc38a3c48","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","timestamp":"2019. október. 19. 09:22","title":"Kiszivárgott egy tervezet, elveszíthetik a szaktanárok a közalkalmazotti státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olajipari lobbiszervezetek által toborzott ellentüntetők zavarták meg Greta Thunberg egyik kanadai beszédét. Az iskolások péntekenkénti klímasztrájkját elindító svéd diáklány a kanadai olajipar szívének számító Alberta tartományban vett részt egy klímavédelmi felvonuláson. Kanadában október 21-én tartanak parlamenti választást és az egyik legfontosabb kampánytéma a klímavédelem ügye.","shortLead":"Az olajipari lobbiszervezetek által toborzott ellentüntetők zavarták meg Greta Thunberg egyik kanadai beszédét...","id":"20191019_Az_olajipart_vedo_ellentuntetok_vartak_Greta_Thunberget_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e427901-e5a7-4f4b-809c-30ea79d31a26","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Az_olajipart_vedo_ellentuntetok_vartak_Greta_Thunberget_Kanadaban","timestamp":"2019. október. 19. 10:57","title":"Az olajipart védő ellentüntetők várták Greta Thunberget Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.","shortLead":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár...","id":"20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b69789-9c54-44ad-858e-12b63c588981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:00","title":"A Sony új fülese pótolja az AirPods egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","shortLead":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","id":"20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3e8d28-d582-4c42-9bde-9b50340fade7","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","timestamp":"2019. október. 19. 09:50","title":"Fittyet hány az időjárás a naptárra, nyári meleg lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell mennie minden zenének.","shortLead":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell...","id":"20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7da8d4-ae27-4edd-8ba8-c5c9dd7fe72d","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","timestamp":"2019. október. 18. 13:52","title":"Meghalt Kurtág Márta zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok beleegyezésével.

","shortLead":"Az indiai iskola egyik vezetője szerint épp csak kipróbálták a szokatlan lesésgátló megoldást, a diákok...","id":"20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21bbfbc9-8045-4200-91fb-24a3ba24425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac74fc0-0233-4dd4-b6e2-b8bc2681e842","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egy_iskolaban_kartondobozt_huztak_a_diakok_fejere_hogy_ne_tudjanak_lesni_egymasrol","timestamp":"2019. október. 19. 18:42","title":"Egy iskolában kartondobozt húztak a diákok fejére, hogy ne tudjanak lesni egymásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]