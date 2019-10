Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","shortLead":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","id":"20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815044dc-63fa-47ed-a7e1-c86f2a57ae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:02","title":"Aggódhat a Fidesz, Tusk lehet a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell adni ehhez a statisztikai adathoz? Esetleg a légszennyezettség függvényében kellene átcsoportosítani a rendőröket?","shortLead":"Évente mintegy hétmillió embert öl meg a szennyezett levegő. Lehet, hogy hamarosan a gyilkosságok számát is hozzá kell...","id":"20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce323cf-6c5a-452b-ac90-1d6b1b6af2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_legszennyezettseg_bunesetek_szamanak_novekedese_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Bizarr összefügges lehet a légszennyezettség és a gyilkosságok száma között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka egy 1934-ben készült festménye.","shortLead":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka...","id":"20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6339961-3b68-4ffa-a8cf-543e5cf0d5dd","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","timestamp":"2019. október. 20. 21:36","title":"Oskar Kokoschka egy festménye rekordáron kelt el egy prágai árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"Vértessy Péter","category":"tudomany","description":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció előtt azonban sok akadály van.","shortLead":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció...","id":"20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2b990a-6d92-4f54-9ba3-c5841705fa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","timestamp":"2019. október. 20. 17:30","title":"Digitális országutak: mi legyen a jó öreg sofőrökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","shortLead":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","id":"20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593503cc-9dda-4b4a-ae9b-53197016b3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","timestamp":"2019. október. 19. 22:00","title":"Jankovics Marcell és Gyulai Líviusz életműdíjat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","shortLead":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","id":"20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6472e-ac61-4e8a-8d0f-8ca3f65ae5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","timestamp":"2019. október. 21. 11:10","title":"A Kisalföld szemérmesen, két szóban magyarázza el a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat keresik majd leginkább a vevők.","shortLead":"A világ legnagyobb vállalati repülési kiállításán a hosszabb törzsű, hatékony gépeket és az alternatív üzemanyagokat...","id":"20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b764a869-3aab-4c8e-9743-744720bf5a36","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_maganrepulok_piacan_is_a_nagy_hatotavolsag_a_slager","timestamp":"2019. október. 20. 18:32","title":"A magánrepülők piacán is a nagy hatótávolság a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","shortLead":"A kizárólag benzinmotorral szerelt újdonság leginkább az Audi Q8-hoz, illetve a BMW X6-hoz hasonlítható. ","id":"20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472e64f0-f061-4cc6-a0f4-65c204be2908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15abd1f3-b269-4e89-9ea3-350f5f1d1b76","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_hatalmas_sportdivatterepjarot_leplezett_le_a_vw","timestamp":"2019. október. 21. 07:59","title":"Hatalmas sport-divatterepjárót leplezett le a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]