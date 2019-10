Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","shortLead":"A vonat még ki sem ért Kolozsvárról, amikor lángra kapott a mozdony.","id":"20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ead3f2-0bd7-42ee-9d62-bbd3fd0e8be9","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Kigyulladt_a_KolozsvarBudapestBecs_vonat_mozdonya","timestamp":"2019. október. 17. 10:01","title":"Kigyulladt a Kolozsvár–Budapest–Bécs-vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","shortLead":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","id":"20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e8ccfb-24ca-4905-b159-67fc9f25b45b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","timestamp":"2019. október. 18. 14:51","title":"Új járatok indulnak Budapestről New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","shortLead":"Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.","id":"20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d11ba1f-c3db-4b62-a8b3-bc09d9bc7696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2ec153-50ba-434a-9a46-15a5572cd12b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_a_nap_fotoi_a_legstilusosabb_hazai_villanyautotoltohely","timestamp":"2019. október. 17. 06:41","title":"A nap fotói: a legstílusosabb hazai villanyautó-töltőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vígh György 66 éves éves volt.","shortLead":"Vígh György 66 éves éves volt.","id":"20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=409beadc-12f6-4efb-92f0-7bd72d2101f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e33df1-982d-4b7d-bd54-178a03508c12","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Meghalt_a_testnevelo_tanar_aki_tobb_gyereket_is_megmentett_a_veronai_buszbalesetnel","timestamp":"2019. október. 16. 21:31","title":"Meghalt a testnevelő tanár, aki több gyereket is megmentett a veronai buszbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","shortLead":"És a Google. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.","id":"20191017_apple_marka_google_interbrand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec690c39-f9dd-4ac0-9a2d-d88879612732","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_apple_marka_google_interbrand","timestamp":"2019. október. 17. 17:09","title":"Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert először mutatott be szerdán. A nagyközönség szombattól láthatja a massza (le blob) becenevű, gombakinézetű organizmust, amelyet most sikerült először kitenyészteni egy tudományos projekt keretében.","shortLead":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert...","id":"20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59366470-d1fd-4f43-92c5-2758842b7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","timestamp":"2019. október. 17. 11:45","title":"Állat módjára viselkedő masszát is lehet most már nézni a párizsi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]