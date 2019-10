Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","shortLead":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","id":"20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0900cfb5-755b-4698-9dd2-82ff259ba7ff","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","timestamp":"2019. október. 24. 18:58","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc falujában nem lehet korlátok nélkül cicát vagy kutyát tartani.","shortLead":"Mészáros Lőrinc falujában nem lehet korlátok nélkül cicát vagy kutyát tartani.","id":"20191024_felcsut_torveny_haziallat_hazikedvenc_kutya_macska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fce8ea-dda3-4df8-b418-ebbd113ed50f","keywords":null,"link":"/elet/20191024_felcsut_torveny_haziallat_hazikedvenc_kutya_macska","timestamp":"2019. október. 24. 13:18","title":"Felcsúton már azt is szabályozzák, hány macska lehet a háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába, hogy beolvastassák petíciójukat.","shortLead":"Arról az esetről van szó, amikor az ellenzéki képviselők, köztük a DK-s Varju László is bementek az MTVA székházába...","id":"20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054aba8-2008-418f-9f3f-36acb899f397","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_polt_peter_mentelmi_jog_varju_laszlo_mtva_tuntetes","timestamp":"2019. október. 25. 10:43","title":"Polt Péter felfüggesztené Varju László mentelmi jogát az MTVA-ban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig a Néppárttal együtt szavazhatnak a fideszes képviselők.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő és a külügyminiszter többször is a szíriai török offenzíva mellett foglalt állást, addig...","id":"20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bc1fe2-d1d0-47c7-88f6-ae9bfc72ebee","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Orbannal_es_Szijjartoval_szembemehetnek_a_fideszes_Epkepviselok","timestamp":"2019. október. 24. 13:14","title":"Orbánnal és Szijjártóval is szembemehetnek a fideszes EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Takarékoskodni akartak.","shortLead":"Takarékoskodni akartak.","id":"20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cddffd-ab30-47fe-a7d8-9ad12990b8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","timestamp":"2019. október. 24. 21:59","title":"A Fehér Ház lemondta a The New York Times és a The Washington Post lapok előfizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra villanymotort.","shortLead":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra...","id":"20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dabea-5383-4250-8c5c-145c9cc673ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","timestamp":"2019. október. 25. 11:21","title":"300+ lóerős Nissan Leafet mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]