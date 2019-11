Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","shortLead":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","id":"20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23055956-db5f-49a3-84ec-13ea5585d3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","timestamp":"2019. november. 01. 19:50","title":"Verstappen mindenkinél gyorsabb volt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","shortLead":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","id":"20191031_mav_tartozas_blicceles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91a7bd-faa9-4796-9ecf-00169e7da8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_mav_tartozas_blicceles","timestamp":"2019. október. 31. 13:53","title":"Milliárdokkal tartoznak a MÁV-nak a bliccelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ughyt Szaniszló Sándor szocialista politikus győzte le az önkormányzati választásokon.","shortLead":"Ughyt Szaniszló Sándor szocialista politikus győzte le az önkormányzati választásokon.","id":"20191031_ughy_attila_tarlos_istvan_mandatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360a19c1-5f68-402d-95a4-213d00c78bde","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_ughy_attila_tarlos_istvan_mandatum","timestamp":"2019. október. 31. 21:11","title":"Ughy Attilához került Tarlós István mandátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Budapest elesett, megvan a konzervatív politikai hátországának kiemelt települése ifj, Lomnici Zoltán szerint.\r

\r

","shortLead":"Miután Budapest elesett, megvan a konzervatív politikai hátországának kiemelt települése ifj, Lomnici Zoltán...","id":"20191101_A_COF_szovivoje_mar_Debrecenben_latja_a_nemzeti_ellenallas_uj_fovarosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d35553a-a251-4626-9843-cd4de68a4009","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_A_COF_szovivoje_mar_Debrecenben_latja_a_nemzeti_ellenallas_uj_fovarosat","timestamp":"2019. november. 01. 15:45","title":"A CÖF szóvivője már Debrecenben látja a nemzeti ellenállás új fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást az elejétől a végig látni lehetett a Facebookon.","shortLead":"A 25 éves páciensen, Jenna Schardton Texasban hajtották végre az operációt, a több mint 45 perces beavatkozást...","id":"20191031_elo_video_facebook_agymutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35fcc7b-a127-4bfb-865a-6dfda5b746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e186d598-adbd-4332-a85d-94b36da37e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_elo_video_facebook_agymutet","timestamp":"2019. október. 31. 20:03","title":"Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megműtik egy nő agyát – miközben ébren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az egymás után gyártott Call of Dutyk után idén olyan játékkal tértek vissza a fejlesztők, melyben napjaink világpolitikai helyzete is előkerül. Az itteni bajt nem csak a Közel-Keletről beszivárgott terroristák okozzák, Oroszország is nyakig benne van. Kipróbáltuk a minden eddiginél látványosabb Modern Warfare-t.","shortLead":"Az egymás után gyártott Call of Dutyk után idén olyan játékkal tértek vissza a fejlesztők, melyben napjaink...","id":"20191101_call_of_duty_modern_warfare_2019_kritika_jatekteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e036e-6015-49d9-83ce-54d30bf73507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_call_of_duty_modern_warfare_2019_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. november. 01. 16:00","title":"Az új Call of Duty végre olyan, amilyennek lennie kell: megrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó határozatot.","shortLead":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó...","id":"20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ee172f-b61c-4ba7-b320-76e558d347bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","timestamp":"2019. október. 31. 18:40","title":"Új fejezethez érkezett a Donald Trump felmentésére irányuló eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]