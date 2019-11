[{"available":true,"c_guid":"b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája az ellenzéki együttműködés szétverésére. Karácsony Gergely legfőbb problémája már most is a mögötte álló szivárványkoalíció. ","shortLead":"Mutasd meg, mit tudsz – üzeni Orbán Viktor az új főpolgármesternek, amíg el nem készül a Fidesz részletes stratégiája...","id":"201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3037f-8efd-48b5-90cb-bc38d876d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a625543d-4c91-44df-a77c-dc95060043af","keywords":null,"link":"/360/201944__varosallami_tervek__barati_tuz_karacsonyra__afidesz_ujratolt__ki_rantja_felre_akormanyt","timestamp":"2019. október. 31. 12:00","title":"Orbán engedékenysége mérgezett: a Karácsonynak kieszelt csapda működni látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","id":"20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc8990e-fbb7-4d14-8709-25fe6f8bef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 30. 22:02","title":"Pécsi ékszerrablás: a taxis végig közvetítette, merre menekül a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2322fe6-05aa-4ae1-b186-1fb854962cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A # [email protected] kampány komoly célokat szolgál, a tudósok az emberi test működését szeretnék jobban megérteni.","shortLead":"A # [email protected] kampány komoly célokat szolgál, a tudósok az emberi test működését szeretnék jobban megérteni.","id":"20191031_szeklet_fekalia_foto_tudosok_belmukodes_belrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2322fe6-05aa-4ae1-b186-1fb854962cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1794aee-33e6-4064-b5ac-2fdec850e4de","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_szeklet_fekalia_foto_tudosok_belmukodes_belrendszer","timestamp":"2019. október. 31. 17:03","title":"Bizarr dolgot kérnek a tudósok: küldjön fotót a székletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","shortLead":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","id":"20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f2dc1-bf89-451b-8979-cdb6bd5ee5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","timestamp":"2019. október. 31. 14:45","title":"Megy is, marad is a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében. A napfizikában áttörőnek számító eredményről a Nature Communications című folyóiratban számoltak be a kutatók.","shortLead":"Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült hatalmas mennyiségben...","id":"20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08ed19-7f34-4d41-87b7-92c9719cbc2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_nap_plazmahullam_alfven_pulzus","timestamp":"2019. október. 30. 20:03","title":"Magyar tudós segített megfejteni a Nap nagy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","id":"20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad373c75-71a5-4d0f-9e56-b97ad94583cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","timestamp":"2019. október. 30. 16:22","title":"Augusztusban 238 ezer fölé nőtt a nettó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55956f62-9f53-4abf-b6bb-ef52ef717fda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drog értéke meghaladja a 300 millió dollárt.","shortLead":"A drog értéke meghaladja a 300 millió dollárt.","id":"20191031_400_kilo_metamfetamint_talaltak_tobb_szaz_chiliszoszos_uvegben_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55956f62-9f53-4abf-b6bb-ef52ef717fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b01140-0f76-49d5-8834-2c718f63b6a3","keywords":null,"link":"/elet/20191031_400_kilo_metamfetamint_talaltak_tobb_szaz_chiliszoszos_uvegben_Ausztraliaban","timestamp":"2019. október. 31. 07:59","title":"400 kiló metamfetamint találtak több száz chiliszószos üvegben Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek teljesítményt tudhat magáénak.","shortLead":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek...","id":"20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efbf07-369f-420c-825d-84d4b10764ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","timestamp":"2019. október. 31. 19:03","title":"A PS4 minden idők második legnépszerűbb konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]