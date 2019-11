Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell elmenni érte.","shortLead":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell...","id":"20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d21b1f-0129-4e70-a78e-0f2b8a7858bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","timestamp":"2019. november. 09. 06:41","title":"Ritka lehetőség: gyorsan le lehet csapni erre az über-Opelre, egy Lotus Omegára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","shortLead":"Úgy tűnik, a TEK-nél azt gondolják, hogy a közlekedők türelmesek voltak.","id":"20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e4d50e-484f-4e87-934b-b05d1eb4e49a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12117e0f-ae29-4cbb-9b4a-9ba9a06a1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_TEK_koszonetet_mondott_a_budapesti_kozlekedok_turelmeert","timestamp":"2019. november. 07. 20:46","title":"A TEK köszönetet mondott a budapesti közlekedők türelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden évben az év szavát, azt vizsgálva, hogy mely angol kifejezések használata ugrott meg az adott évben a legnagyobb mértékben.","shortLead":"A Collins szótár a honlapokat, újságokat és folyóiratokat, valamint a közösségi médiát pásztázva választja ki minden...","id":"20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5980c9e-4ba9-418b-800d-7ccefed0842c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megvan_az_ev_szava__szazszor_tobbet_hasznaltak_2019ben_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. november. 08. 09:16","title":"Az év szavát százszor többet használták 2019-ben, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","shortLead":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","id":"20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991f944b-130b-4d27-b4bc-c7d932ef0cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","timestamp":"2019. november. 09. 07:03","title":"Miért látható ma a berlini fal leomlása a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","shortLead":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","id":"20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f727b7a-78f7-49eb-a54d-5aefc3e67697","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 08. 10:06","title":"Várhelyi kemény percekre számíthat, ha nem határolódik el Orbántól – mondja egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki könyvet is szentelt annak a problémának, hogy az informatikai forradalom hősei, az Apple, a Google, az Amazon vagy a Facebook milyen mértékben vették át a nagy bankok és pénzintézetek szerepét a globális pénzpiacon. Óriási pénzek felett rendelkeznek, miközben a működésük teljesen átláthatatlan, mert nem vonatkoznak rájuk a bankok szabályai.","shortLead":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki...","id":"20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bc065d-11db-492a-90a4-ce618ed3e132","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","timestamp":"2019. november. 09. 07:30","title":"A high-tech óriások lehetnek a következő válság legfőbb okozói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","shortLead":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","id":"20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7322b-18e7-42b6-a5a1-08207fe60dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","timestamp":"2019. november. 08. 10:35","title":"Még nem is kapható szabadidőautóval ment rekordot az Audi a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]