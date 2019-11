Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","id":"20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758875dc-632c-4a98-8840-72551bf9b547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","timestamp":"2019. november. 08. 17:03","title":"Zseniális videó: Ilyen, amikor a mérnökök viszik le a kutyát sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott kormánynévsorból.","shortLead":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott...","id":"20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c367c61a-e51e-4894-93dd-2feeeb7bd62d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","timestamp":"2019. november. 09. 10:13","title":"Bemutatták az új lengyel kormányt: saját szerepét erősíti a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet hatása, ha 5 év alatt nem születik az igénylőnek gyermeke, vagy valamilyen más okból elveszíti a kamattámogatást. Több bank azonban az adható hitelösszeget is a normál kamattal kalkulált törlesztőrészlet alapján határozza meg, a kamat csökkenése miatt pedig decemberben akár 1 millió forinttal is több Babaváróra lehet elég ugyanaz a jövedelem, mint júliusban volt.","shortLead":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet...","id":"20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77da20af-5d7a-4f73-82cc-7e5322a34dda","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","timestamp":"2019. november. 08. 07:30","title":"Akár 1 millió forinttal több Babaváró hitelre lehet jogosult egy család decemberben, mint júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most a Google, a Tesla és a nyomukba járó kínaiak lenyomhatják őket - kesereg a hamburgi Der Spiegel. ","shortLead":"Egy évszázadon keresztül a németek joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a világ legjobb autóit ők gyártják, de most...","id":"20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5443e6c5-39c8-42a3-9361-744e56fff245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7b520f-438f-41e9-954e-7858d79e86e3","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kalifornia_es_Kina_az_autogyartas_jovoje_de_mi_lesz_Europaval","timestamp":"2019. november. 08. 05:50","title":"Kalifornia és Kína az autógyártás jövője, de mi lesz Európával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","shortLead":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","id":"20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a39233-b0d4-4f79-9612-a100be8956dc","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","timestamp":"2019. november. 09. 12:31","title":"Megnyílt a karácsonyi vásár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","shortLead":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","id":"20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eb00b7-3021-45ab-a907-994f32abfe8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","timestamp":"2019. november. 08. 22:18","title":"Megtalálhatták Stockholm közelében az elsüllyedt Vasa hadihajó párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit szerencsére semmi nem akadályozta abban, hogy Erdogan-ihlette mémekkel szórják meg a közösségi oldalakat.","shortLead":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit...","id":"20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05eba49f-b4da-49d8-864c-61b74e1cb5d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","timestamp":"2019. november. 08. 08:03","title":"Budapest bevetette a mémfegyvert a fővárost megbénító Erdogan ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]