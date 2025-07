A Tisza nélküli választási eredményekből matekozta ki a Mandiner, hogy a Tisza épphogy, de kikapna egy parlamenti választáson

Nincsenek könnyű helyzetben a kormányközeli elemzők, amikor azt kell bebizonyítaniuk, hogy a Fidesz-KDNP támogatottsága magasabb, mint a fő kihívó Tisza Párté: a „baráti” intézetek egyre ritkábban publikálnak adatokat, miközben a független közvélemény-kutatások szerint éppen a Tisza előnye lesz egyre nagyobb. A hálátlan feladatot ezúttal a Mandiner sztárpropagandistája, a parkolópályára tett Origótól igazolt Kovács András vállalta magára.

Kovács sajátos megoldást talált a problémára:

Azokból az időközi választásokból végzett mandátumbecslést, amelyeken a Tisza Párt nem állított jelöltet.

A kormányinfókon rendre elsők közt kérdező szerző a két idei, egyéni képviselői mandátumról döntő választást és az időközi önkormányzati választásokat a tavalyi EP- és önkormányzati eredményekkel vetette össze. Becslése szerint a kormánypártok még így is többségbe kerülnének egy országgyűlési választáson, méghozzá 109-89 arányban, egy német nemzetiségi képviselő bejutása mellett. A Mandiner-matek szerint listán a Fidesz és a Tisza is 46-46 képviselőhöz jutna, az egyéni körzetekből azonban a kormánypártok 63-at, míg Magyar Péterék csak 43-at húznának be.

A lap mandátumbecslése 47-49 százalékos Fidesz-támogatottsággal számol. Ez a szám úgy jött ki Kovácsnak, hogy kiindulópontul az EP-választáson elért 45 százalékos eredményt vette. Az azóta megtartott két időközi parlamenti választásból (Bonyhád és Újpest) – amelyeken a Tisza nem indult – kiszámolta, hogy a Fidesz támogatottsága 15 százalékkal nőtt, míg az időközi önkormányzati választások alapján ezzel ellentétes következtetésre jutott, ezek ugyanis 7,5 százalékos csökkenést mutatnak a kormánypártok számára.

A kettőt összevonva a Mandiner 2024-hez képest 7,5 százalékos Fidesz-erősödéssel számolt.

A portál szintén az időközi választásokra alapozva számolt úgy, hogy csak a két nagy párt jutna be a parlamentbe.

Kovácsék matekozásával szemben a kormánytól független közvélemény-kutatók rendre jelentős (és egyre nagyobb) Tisza-fölényt mérnek, a Medián legutóbbi mérése szerint például 15 százalékponttal magasabb Magyar Péterék támogatottsága a választani tudó, biztos szavazók körében, 51-36-ra vezetnek a Fidesszel szemben. A 21 Kutatóközpont ennél is nagyobb, 52-34-es Tisza-előnyt mért, míg a Publicusnál ennél szorosabb, 44-37 az állás a két párt között.

A több hónapos hallgatás után a közelmúltban a kormánypárti intézetek is közzétették a számaikat, a Nézőpontnál 46-38-ra vezet a Fidesz, míg a Magyar Társadalomkutató 49-41-et mért. A Fideszhez köthető elemzők számaiban az is közös, hogy Kovácshoz hasonlóan rendre kétpárti parlamenttel számolnak, miközben a független közvélemény-kutatók szerint jó eséllyel a Mi Hazánk is bekerülne az országgyűlésbe, de a DK támogatottsága is az 5 százalékos küszöb közelében lehet.