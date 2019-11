Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a tervek szerint tavasszal már visszatér.","shortLead":"A műsorvezető a tervek szerint tavasszal már visszatér.","id":"20191108_Kiderult_ki_lesz_Krug_Emilia_utodja_az_ATVben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94025f82-4828-4260-9fe2-3f53d1964fd5","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kiderult_ki_lesz_Krug_Emilia_utodja_az_ATVben","timestamp":"2019. november. 08. 18:14","title":"Kiderült, ki lesz Krug Emília utódja az ATV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","shortLead":"Nem nagyon lehet vitatni majd a szabálytalankodást.","id":"20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c430eb-a60f-46b5-ac09-f518f29f8bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54853f50-7b32-43d7-9dfc-377e40d18233","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Video_Eleg_kemeny_manovert_vitt_vegig_a_sofor_egy_szekesfehervari_busszal","timestamp":"2019. november. 09. 20:40","title":"Videó: Elég kemény manővert vitt végig a sofőr egy székesfehérvári busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az LMP szerint a többi piaci szereplővel ellentétben Hosszú Katinka klubja ingyenesen, gazdasági tevékenység keretében használhatta a létesítményt.\r

","shortLead":"Az LMP szerint a többi piaci szereplővel ellentétben Hosszú Katinka klubja ingyenesen, gazdasági tevékenység keretében...","id":"20191108_Feljelentes_Duna_Arena_Hosszu_Katinka_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dbcf40-23a4-4698-974d-6b6eb5ec3cda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Feljelentes_Duna_Arena_Hosszu_Katinka_LMP","timestamp":"2019. november. 08. 11:10","title":"Feljelentést tett a Duna Aréna ingyenes használata miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze az egészet fel is vették videóra.","shortLead":"Persze az egészet fel is vették videóra.","id":"20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fc92fa-92fd-401b-b994-d13458c935de","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","timestamp":"2019. november. 09. 18:10","title":"Ilyet sem akar látni soha - Egy utasszállító kapitánya átadta a vezetést egy kicsit a barátnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]