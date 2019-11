Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae08f32-1c30-4aca-9d00-a23d326e2c39","keywords":null,"link":"/360/201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"HVG 40 - Amikor a kormány azokat büntette, akik nem lógtak el az óráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kövér László szerint a Demokratikus Koalíció elnökénél kevés több kárt okozó figurája volt a XX. és a XXI. századi magyar történelemnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc a magyar politikai élet legaljához tartozik – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádió...","id":"20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3933302-a51a-4c22-9256-ccb22cd0c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dc0521-09a3-48d4-a4b3-2f80dcdd572b","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kover_laszlo_hazelnok_gyurcsany_ferenc_hadhazy_akos_borkai_zsolt","timestamp":"2019. november. 10. 10:20","title":"Kövér: Gyurcsány pitiáner, senkiházi nemzetáruló, Borkai csak botlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol, a káosz viszont egyre nő.\r

\r

","shortLead":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol...","id":"20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea657f60-b473-417d-b651-cae22d3e1ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","timestamp":"2019. november. 11. 05:15","title":"A lemondott bolíviai elnök szerint megtámadták a házát és le akarják tartóztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","shortLead":"Hatalmas a felháborodás Srí Lankán.","id":"20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89f4f7c-f62d-4a5a-850c-0ee983a5206b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486a4a89-69ac-475c-957c-08febc3de29e","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sri_lanka_agyonvert_tinedzser_elnoki_kegyelem","timestamp":"2019. november. 10. 14:53","title":"Agyonvert egy tinédzsert a gazdag férfi, akit most szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Motoros és személyautó ütközött össze Debrecenben szombaton este, a Kassai úton történt balesetben a motor vezetője és...","id":"20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5541d6e9-a9aa-472f-ba62-ae75000a488b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Kettos_motoroshalal_Debrecenben","timestamp":"2019. november. 10. 08:20","title":"Kettős motoroshalál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor kik és mi alapján járnának oda? Kik és mi alapján foglalkoznának velük? Összefügg-e a bevezetés az iskolaérettségi protokoll változásaival? Tíz hónappal a következő tanév kezdete előtt egyikre sincs válasz, a minisztérium hallgat és a kormányra mutogat. ","shortLead":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor...","id":"20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b35dd-b696-40d1-b76f-fd7653e86411","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"Kilenc évfolyamos iskola: szorít az idő, még sincs válasz a kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","id":"20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a132813-7266-4e46-b481-cde469e5f720","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","timestamp":"2019. november. 11. 11:58","title":"Nem fizetett Juhász Péternek a Pesti Srácok, végrehajtást kér a volt politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]