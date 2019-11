Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","shortLead":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","id":"20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191f208-5cf7-41a4-9d41-36d97b3c7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Az ablakból szúrta ki az ózdi férfi a 10 ezrest, amit el akart rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","shortLead":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","id":"20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98db6f3f-6717-4506-87dd-f03572efdd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","timestamp":"2019. november. 11. 12:03","title":"Ez az anti-Photoshop kiszúrja, ha egy fotót manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester korábban azt ígérte, nem lesznek tömeges fakivágások. A XII. kerület úgy látja, a koncepciót kiérlelték, egyeztettek róla, és még népszavazás is volt róla.\r

","shortLead":"A polgármester korábban azt ígérte, nem lesznek tömeges fakivágások. A XII. kerület úgy látja, a koncepciót kiérlelték...","id":"20191111_Tuntetest_szervez_a_Parbeszed_a_normafai_fakivagasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff95af0-bfe7-4dfd-86ac-527ce466fac8","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tuntetest_szervez_a_Parbeszed_a_normafai_fakivagasok_ellen","timestamp":"2019. november. 11. 10:10","title":"Tüntetést szervez a Párbeszéd a normafai fakivágások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global, mondván: jogellenes tranzakciók történtek a részvényeivel.","shortLead":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global...","id":"201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd974e2-0001-4670-854a-a4ba7cd8da7b","keywords":null,"link":"/360/201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","timestamp":"2019. november. 11. 07:00","title":"Lejtőn a Mészáros körüli tőzsdei birodalom, oligarchák feszültek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár, hiába változott meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár...","id":"20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bfa9c5-7c0b-4d08-b4b4-e790ff694d4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Kedden több pénzt kapnak a nyugdíjasok, de nem mindegyikük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","shortLead":"Ennél pontosabban nem lehet megragadni a lényeget.","id":"20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89882527-83ad-479d-a2c1-8f25a8d14f23","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_Fabry_megfejtette_a_valasztasi_eredmenyt_a_Fidesz_vegyen_vissza_az_arcabol","timestamp":"2019. november. 10. 19:01","title":"Fábry megfejtette a választási eredményt: a Fidesz vegyen vissza az arcából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","shortLead":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","id":"20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e956cb-55e6-4579-8bfe-2fa843d18371","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:49","title":"Pintér Sándor volt cége őrizheti a Terror Házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]