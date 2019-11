Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert ha kitalálta volna, már milliárdos lenne.","shortLead":"Mert ha kitalálta volna, már milliárdos lenne.","id":"20191116_Ki_nem_talalna_milyen_szamokat_huztak_ki_az_otoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37813488-6350-4c94-bb7a-577754b3ca4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Ki_nem_talalna_milyen_szamokat_huztak_ki_az_otoslotton","timestamp":"2019. november. 16. 20:34","title":"Ki nem találná, milyen számokat húztak ki az ötöslottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mozgalmas hetünk volt a gazdaságban: kiderült, hogy válik Rogán Antal és Cecília, a kormány elkezdte puhítani Karácsony Gergelyt, miközben egy 500 milliárdos uniós büntetést is bevállalt. Közben volt GDP-adat is, és kiderült, miért vált stratégiát Budapesten a Ryanair. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mozgalmas hetünk volt a gazdaságban: kiderült, hogy válik Rogán Antal és Cecília, a kormány elkezdte puhítani Karácsony...","id":"20191117_Es_akkor_heti_gazdasagi_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9aa7f4f-0f58-4c7e-921d-68361924fa6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191117_Es_akkor_heti_gazdasagi_osszefoglalo","timestamp":"2019. november. 17. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogyan köt bele Karácsonyba az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró kérdések kísérik. Bár az utóbbiakból egyet most talán sikerült rendezni. ","shortLead":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró...","id":"201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baff7f94-3818-4444-b96f-2d4498fc2e9c","keywords":null,"link":"/360/201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","timestamp":"2019. november. 16. 12:00","title":"A német koalíció próbája volt az alapnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","shortLead":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","id":"20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55289795-664f-4d18-aaf0-66dcc1b0ea89","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","timestamp":"2019. november. 15. 16:35","title":"András herceg először szólalt meg azóta, hogy szexuális visszaéléssel vádolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11462d4-ace1-4bed-858b-01bfa7b355f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januártól több országban nem lesz elérhető a Cortana digitális asszisztens androidos és iOS-es változata.","shortLead":"Januártól több országban nem lesz elérhető a Cortana digitális asszisztens androidos és iOS-es változata.","id":"20191117_Visszavonul_vetelytarsai_territoriumarol_a_Microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11462d4-ace1-4bed-858b-01bfa7b355f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afa62-0d53-4c8c-8bb5-48016a15a1b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Visszavonul_vetelytarsai_territoriumarol_a_Microsoft","timestamp":"2019. november. 17. 14:45","title":"Visszavonul vetélytársai territóriumáról a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett az Iszlám Állam terrorszervezet egyik kulcsfiguráját - hozta nyilvánosságra pénteken az SZBU.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett...","id":"20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab1197-014a-4856-a85e-75db6dc34283","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. november. 15. 18:29","title":"Ukrajnában elfogták az Iszlám Állam egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1 milliárd forintos sportkocsival.","shortLead":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1...","id":"20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82c8692-07c8-4c95-99e1-7c64845922bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","timestamp":"2019. november. 17. 06:41","title":"Íme a világ legjobban gyorsuló utcai autója, ami a Teslákat is állva hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]