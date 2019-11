Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","shortLead":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","id":"20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f58e85-a98a-431e-ad5c-49110c860a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","timestamp":"2019. november. 15. 16:27","title":"Kizárhatják az MSZP-ből a Fidesszel szavazó két tagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f390244c-6d0f-450e-9ac3-a1e19218567f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vele készült interjúban a Neuralink nevű cég különféle fejlesztéseiről kérdezték Elon Muskot, aki igen meglepő elképzelésekről számolt be.","shortLead":"Egy vele készült interjúban a Neuralink nevű cég különféle fejlesztéseiről kérdezték Elon Muskot, aki igen meglepő...","id":"20191115_elon_musk_neuralink_agyi_interfesz_agyproblema_neurologia_skizofrenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f390244c-6d0f-450e-9ac3-a1e19218567f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2403ba70-b217-4797-88c8-45052d1045b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_elon_musk_neuralink_agyi_interfesz_agyproblema_neurologia_skizofrenia","timestamp":"2019. november. 15. 09:33","title":"Elon Musk szerint új találmányuk a skizofréniát is képes lesz gyógyítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői nemrég tették közzé a FreddieMeter nevű alkalmazást, amely a mesterséges intelligencia segítségével hasonlítja össze a felhasználó hangját a Queen legendás énekeséével.","shortLead":"A Google fejlesztői nemrég tették közzé a FreddieMeter nevű alkalmazást, amely a mesterséges intelligencia segítségével...","id":"20191114_freddie_mercury_freddiemeter_google_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae9ef30-035c-4740-b260-04a9dc4e64d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_freddie_mercury_freddiemeter_google_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 14. 17:09","title":"Mennyire hasonlít a hangja Freddie Mercuryéhoz? Itt azonnal letesztelheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","shortLead":"Nálunk botrányt okozott, Londonban elismerést hozott.","id":"20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3440c-dd90-493a-a23e-fbf0502c7077","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Marketingdijat_kapott_a_CocaCola_szivarvanyos_kampanya","timestamp":"2019. november. 15. 13:47","title":"Marketingdíjat kapott a Coca-Cola szivárványos kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","shortLead":"A 3. teqball világbajnokság sztárvendége lesz a Barcelona egykori labdarúgója.","id":"20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d471a6bb-751d-4d99-af5f-fc1496916cd6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_Ronaldinho_Budapestre_jon","timestamp":"2019. november. 16. 12:06","title":"Ronaldinho Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci szereplőknek, a szabályozó és felügyelő intézményeknek saját eszközeikkel is támogatni kell – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci...","id":"20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c55a3c-ee09-40fd-b54e-69535ae21d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Matolcsy_elmondta_hogyan_harcolna_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. november. 15. 14:53","title":"Matolcsy elmondta, hogyan harcolna a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot bíráló cikkére.\r

\r

","shortLead":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot...","id":"20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d759ff8e-1863-4200-a205-6aae2828bd98","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","timestamp":"2019. november. 16. 12:14","title":"Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","shortLead":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","id":"20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03613b8-0baa-47d2-845a-d56a1305cd8b","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","timestamp":"2019. november. 14. 16:08","title":"Kilenc kilóra fogyott le Zente a kezelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]