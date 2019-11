Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot.\r

","shortLead":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát...","id":"20191120_Az_USA_a_hongkongi_tuntetok_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93cceef-dfbb-43b1-bda0-8a57821f461b","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Az_USA_a_hongkongi_tuntetok_melle_allt","timestamp":"2019. november. 20. 06:02","title":"Az USA a hongkongi tüntetők mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","shortLead":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","id":"20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b83d364-4efe-4d18-9579-43e2f409ca02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","timestamp":"2019. november. 19. 11:34","title":"Kártérítést kell fizetnie egy férfinak védett virágok elpusztításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke.","shortLead":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta...","id":"20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5210c17-cf33-4bde-a3d5-42d2b29efa38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","timestamp":"2019. november. 19. 16:07","title":"Több százezer magyar fizetésével trükköznek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel ezelőtt érkezett. Összeállításunkban a Samsung Electronics történetének meghatározó mérföldköveit mutatjuk be a dicső múlttól az izgalmas jövőig. ","shortLead":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel...","id":"samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f746e-c807-4b06-9ea5-0bfe2e0dbb0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Tudta, hogy eredetileg szárított halat árult a Samsung? – 50 év története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","shortLead":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","id":"20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9649f-6b75-4820-953a-a198a8bfc263","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","timestamp":"2019. november. 20. 13:45","title":"300 forint egy éjszaka a japán hotelben, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre a Samsung.","shortLead":"Az augusztusban bemutatott Galaxy Note10+ különleges kiadásával készül a Star Wars grandiózus fináléjának szánt filmre...","id":"20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16be3f0-785a-45ba-b8ff-1808f760b4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24640965-e071-42ba-b9f0-014bd0a85cdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_samsung_galaxy_note_10_star_wars_special_edition_csomag_skywalker_kora_fim","timestamp":"2019. november. 19. 11:03","title":"Minden Star Wars-rajongó imádni fogja a Samsung új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi dombormű leszedéséhez. Időközben viszont megoldódott az ügy.","shortLead":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi...","id":"20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21290b1d-898e-4e44-9d48-9620220b159e","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","timestamp":"2019. november. 19. 16:43","title":"Egy megsemmisítésre ítélt budapesti domborművet próbálnak megmenteni önkéntesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]