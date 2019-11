Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők, holott éppen a kormány vonult ki teljesen a szociális területről.","shortLead":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők...","id":"20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaba2db-df5d-4176-a526-f725b3e627fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","timestamp":"2019. november. 23. 09:35","title":"Balról támadták Botka Lászlót a jobboldaliak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek el például emberölés előkészülete címén. A volt barátnőjüket fenyegető férfiakat könnyebben el lehet majd ítélni, de az egymást zaklató diákok esetében lehet, hogy szerencsésebb lenne a felvilágosítás, mint a kriminalizálás.","shortLead":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek...","id":"20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b9934-910b-45cd-b276-8baa41f10af1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","timestamp":"2019. november. 23. 07:00","title":"Könnyebben kerülhet börtönbe az is, aki a neten fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","shortLead":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","id":"20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b7d827-5a42-4e97-98b4-248670a22317","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2019. november. 23. 12:25","title":"Unalmában végigkarcolt egy autót a budai Várban, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Velemi otthonában ünnepli ma 84. születésnapját Törőcsik Mari, akit a széltől is óv a környezete. Bejutni hozzá már csak a kiváltságosaknak lehet, így rajongói az ajándékokat a helyi kocsmában hagyják, amiért a művésznő egyik segítője megy el, s adja át az ünnepeltnek.\r

\r

","shortLead":"Velemi otthonában ünnepli ma 84. születésnapját Törőcsik Mari, akit a széltől is óv a környezete. Bejutni hozzá már...","id":"20191123_A_Pittyes_kocsmaban_adjak_le_a_rajongok_a_Torocsik_Marinak_szant_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ad70ad-9e14-47bc-817c-12d47719f409","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_A_Pittyes_kocsmaban_adjak_le_a_rajongok_a_Torocsik_Marinak_szant_ajandekot","timestamp":"2019. november. 23. 08:54","title":"A Pittyes kocsmában adják le a rajongók a Törőcsik Marinak szánt ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.



","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta...","id":"20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f48506-6e83-4f52-95c0-779d27226ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","timestamp":"2019. november. 23. 08:28","title":"Magyar Nemzet: szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]