Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet.","shortLead":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem...","id":"20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed970be-1206-4782-bb4d-70f6911ad3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","timestamp":"2019. november. 28. 14:03","title":"Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","shortLead":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","id":"20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518f4e66-e3ed-4499-af7f-b7579c576bed","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Akkorát hibázott a McDonald’s, hogy 66 millió forintot fizethetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta Halász János. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhattak az ügyben.","shortLead":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta...","id":"20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6541e754-1c19-4669-91b5-45eb1670b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 28. 16:26","title":"A Fidesz-frakció a Gothár-ügyben már az egyetem felelősségét pedzegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető újra rendszeresen képernyőn lesz.","shortLead":"A műsorvezető újra rendszeresen képernyőn lesz.","id":"20191128_Jakso_Laszlonak_van_egy_ajanlata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ec6c7-a566-4d6e-864f-5010b482579d","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Jakso_Laszlonak_van_egy_ajanlata","timestamp":"2019. november. 28. 09:33","title":"Jáksó Lászlónak van egy ajánlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","shortLead":"A csütörtöki történelmi mélypont után most korrigál az árfolyam.","id":"20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7c0cd-0129-4ae8-aefe-da17983d2825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Erosodik_a_forint_mar_csak_333_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2019. november. 29. 12:10","title":"Erősödik a forint, már csak 333 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","shortLead":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","id":"20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93970fc-f05c-4db5-99e0-1e4fd61ab626","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","timestamp":"2019. november. 28. 14:15","title":"Miben különbözik a kézműves whisky a hagyományostól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]