[{"available":true,"c_guid":"0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd","c_author":"B.I. - Cz. F. - N.R.","category":"kultura","description":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út vezette a Pink Floydot a koncept-lemezig, hogyan hullott szét a zenekar, és azt is, miért nem tudunk leszakadni az albumról. Szubjektív születésnapi köszöntő. ","shortLead":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út...","id":"20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c588e15b-9363-4af5-84c1-0ee1f994e4ae","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","timestamp":"2019. november. 30. 17:00","title":"Van odakint valaki? 40 éves a Pink Floyd csúcsműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kincses Gyula a megválasztása után arról beszélt, hogy a direkt politikai nyomásgyakorlástól tartózkodni fognak, de ami nem jó a betegeknek és a szakmának, azt szóvá fogják tenni.","shortLead":"Kincses Gyula a megválasztása után arról beszélt, hogy a direkt politikai nyomásgyakorlástól tartózkodni fognak, de ami...","id":"20191130_Kemeny_targyalasokat_es_nyomasgyakorlast_iger_az_orvoskamara_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ac7114-58d6-4982-a101-dc5a4e6d8589","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kemeny_targyalasokat_es_nyomasgyakorlast_iger_az_orvoskamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. november. 30. 18:51","title":"Kemény tárgyalásokat ígér az orvoskamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad téren zajló sportversenyek szervezőinek a helyszín és az időpont kiválasztása. ","shortLead":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad...","id":"201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8a566-61d1-4c3c-af98-c7d2f9d16f37","keywords":null,"link":"/360/201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","timestamp":"2019. november. 30. 15:00","title":"Nem túl sportszerű: ott is fájni fog a klímaváltozás, ahol sokan nem is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel az újszerű állapotú lengyel kisautóval az elmúlt évtizedekben kevesebb, mint 10 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f248608b-a5a2-4726-a851-9684ed836fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e3fd26-22ea-4d7a-907b-a9e8db87da53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_gyari_feny_alig_hasznalt_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. november. 30. 06:41","title":"Gyári fény: alig használt Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]