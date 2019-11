Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d94c13-bbfc-4038-b4bf-a43209e53b29","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","timestamp":"2019. november. 29. 08:00","title":"Radar360: megint lesz magyar űrhajós, fokozódik a rollerkáosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli légierő csapást mért péntek este a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet létesítményeire, miután a térségből a zsidó állam területe ellen rakétát lőttek ki, amely lakatlan területen csapódott be - közölte az izraeli sajtó.","shortLead":"Az izraeli légierő csapást mért péntek este a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet...","id":"20191130_Ujabb_osszecsapas_Gazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91023f4d-1a32-443e-8393-de1523e85764","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Ujabb_osszecsapas_Gazaban","timestamp":"2019. november. 30. 08:17","title":"Újabb összecsapás Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ebb60b-a058-43ca-b8a6-3992a22540af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihasználta az alkalmat a volt miniszterelnök. ","shortLead":"Kihasználta az alkalmat a volt miniszterelnök. ","id":"20191129_Gyurcsany_ellopta_a_showt_a_Fridays_for_Future_vonulas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ebb60b-a058-43ca-b8a6-3992a22540af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15945495-9d8c-44bc-ad31-05df2050973a","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Gyurcsany_ellopta_a_showt_a_Fridays_for_Future_vonulas_elott","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Gyurcsány ellopta a show-t a klímatüntetés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f006983e-550f-4d88-bb9c-70ec5f974c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","timestamp":"2019. november. 29. 13:25","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács.","shortLead":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam...","id":"20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573126e-1b4c-40e6-9efa-34572f98180e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","timestamp":"2019. november. 28. 20:21","title":"Az Európai Tanács kinevezte az új Európai Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló jelöltpáros, Norbert Walter-Borjans volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Saskia Esken szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselő nyerte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökjelölő pártszavazását a szombaton Berlinben kihirdetett végeredmény szerint.","shortLead":"Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós kormányban való szociáldemokrata részvételhez kritikusan viszonyuló...","id":"20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd54dc8-cc48-4e2b-b59d-710d8685e761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb2eb86-2081-43cb-ac6c-e0c5bd2cda87","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_A_nagykoalicio_biraloi_nyertek_a_nemet_szocialdemokratak_elnokjelolo_partszavazasat","timestamp":"2019. november. 30. 19:33","title":"A nagykoalíció bírálói nyerték a német szociáldemokraták elnökjelölő pártszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM szerint Magyarországnak határozott klímavédelmi akcióterve van.","shortLead":"Az ITM szerint Magyarországnak határozott klímavédelmi akcióterve van.","id":"20191129_innovacios_es_technologiai_miniszterium_itm_karbonsemlegesseg_szendioxid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c2dfe4-ae42-4645-8f35-1e4d7d044453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_innovacios_es_technologiai_miniszterium_itm_karbonsemlegesseg_szendioxid","timestamp":"2019. november. 29. 19:40","title":"Minisztérium: Magyarország 2030-ra 90%-ban szén-dioxid- és karbonsemleges lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63128e2-b540-45b3-a7a0-9d92629a2f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett az első benchmark-eredménye, ami alapján úgy tűnik, tényleg bivalyerős lett a MediaTek Dimensity 1000.","shortLead":"Megérkezett az első benchmark-eredménye, ami alapján úgy tűnik, tényleg bivalyerős lett a MediaTek Dimensity 1000.","id":"20191129_mediatek_dimensity_1000_processzor_antutu_teszt_benchmark_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d63128e2-b540-45b3-a7a0-9d92629a2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded2c79e-2379-4879-82e1-a9820af0efef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_mediatek_dimensity_1000_processzor_antutu_teszt_benchmark_teszt","timestamp":"2019. november. 29. 11:03","title":"Az androidos mobilok és az iPhone-ok legerősebb processzorait is kenterbe verte a MediaTek új chipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]