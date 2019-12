Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","shortLead":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","id":"20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9c8ca-e9d4-4306-adef-ddf990c115bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","timestamp":"2019. december. 01. 18:35","title":"\"A lustaság győzött\" – befejezi munkáját az Aposztrófvédő Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin egyedüli rekorder lett.","shortLead":"Az argentin egyedüli rekorder lett.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","shortLead":"Ez több mint a harmada az MNB 81 milliárdnyi NER-es kötvényének.","id":"20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91798513-2985-437e-a0f0-962c006918d3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_30_milliard_forintos_kotvenyt_bocsathat_ki_a_TV2","timestamp":"2019. december. 02. 18:41","title":"30 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","shortLead":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","id":"20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2855920-c51c-453f-8709-ffc9b1a00cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","timestamp":"2019. december. 02. 07:45","title":"11 milliárd forintért kerülhetett Mészároshoz a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]