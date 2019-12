Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is használja ezt a típust.","shortLead":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is...","id":"20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef91b5-7c97-4bc4-86fc-4d5c6af02eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","timestamp":"2019. december. 10. 10:03","title":"Nézze meg: egy ilyen repülőgép tűnt el 38 utassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","shortLead":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","id":"20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896ce66d-70cf-4ea3-bba6-5804c1827243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","timestamp":"2019. december. 10. 17:45","title":"Az állam 55 milliárd forintért vesz autókat a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","shortLead":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","id":"20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df692709-d53e-40b5-a353-b0bb8445ab73","keywords":null,"link":"/elet/20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","timestamp":"2019. december. 10. 13:52","title":"Trolivezető mentett életet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","shortLead":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","id":"20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af349438-9ec2-47c7-8704-54390491e17c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","timestamp":"2019. december. 11. 21:01","title":"Kettős mércét emlegetve magyarázza Kovács Zoltán a maratoni sorosozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 400 gyerek és 30 pedagógus fagyoskodik a Pest megyei intézményben.","shortLead":"Több mint 400 gyerek és 30 pedagógus fagyoskodik a Pest megyei intézményben.","id":"20191210_gyomro_altalanos_iskola_futes_kabat_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9cf3bf-b333-4965-91ea-4deaeb83eb7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_gyomro_altalanos_iskola_futes_kabat_diakok","timestamp":"2019. december. 10. 16:17","title":"Egy hete nincs fűtés egy gyömrői iskolában, kabátban tanulnak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","shortLead":"De itt van Doki és James Bond is a használt autós sablonoknál sokkal kreatívabb hirdetésben. ","id":"20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fd39ead-af26-469e-b0b8-7ad6a38560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f92dc96-00a1-47be-b703-68043a0cecf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Han_Soloval_arulnak_egy_Opel_Merivat_Kispesten","timestamp":"2019. december. 11. 08:44","title":"Han Soloval árulnak egy Opel Merivát Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig a levegőben maradni.","shortLead":"Sikeresen tesztelték a világ első elektromos utasszállító repülőgépét. Egy hatüléses géppel sikerült három percig...","id":"20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c0f1ea-55bb-4bc4-b6aa-bf065ac2b00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a751868c-5052-4cb6-96df-e7be5c2f2d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Sikeresen_teszteltek_a_vilag_elso_elektromos_utasszallito_repulogepet","timestamp":"2019. december. 11. 06:17","title":"Áttörés: a levegőbe emelkedett a világ első elektromos utasszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","shortLead":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","id":"20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688d09b-926a-40f6-a2ab-82c71b778937","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 11. 16:25","title":"Boris Johnson elbújt egy hűtőházban, hogy ne kelljen a tévéseknek válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]