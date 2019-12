Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre. A TEK 2016 óta telepíti ki rendszeresen a nyolckerekű, kétéltű BTR–80-as páncélozott harci járművét a Pesti Vigadó mellé.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre...","id":"20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce6aedd-b28f-4450-b27a-8fceb499b785","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","timestamp":"2019. december. 15. 09:35","title":"A TEK újra kivonult - ismét itt a karácsonyi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","shortLead":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","id":"20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f70a-2cf1-41ee-a717-0e51c38adcc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"Csehország bevásárolt amerikai helikopterekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466a064d-6371-4df7-8ac2-5d1feb74030f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kórházba vitték a sérült állatot.","shortLead":"Kórházba vitték a sérült állatot.","id":"20191214_serult_bagoly_rendorseg_madarkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=466a064d-6371-4df7-8ac2-5d1feb74030f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c3317e-8215-4eb8-a69b-e9024d8e4b6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_serult_bagoly_rendorseg_madarkorhaz","timestamp":"2019. december. 14. 10:10","title":"Leállósávban veszteglő baglyon segítettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","shortLead":"December elején a cégjegyzékből is törölték az egykori nemzeti légitársaságot. ","id":"20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3b88c-c0ee-4b61-9d03-a46b608b1643","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Most_mar_tenyleg_itt_a_vege_vegleg_elbucsuzhatunk_a_Malevtol","timestamp":"2019. december. 13. 16:16","title":"Most már tényleg itt a vége: elbúcsúzhatunk a Malévtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f7b55a-451e-4254-ad5b-89cb33ffc491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iman Sec. Kft. roma nemzetisége miatt nem engedte be Kiss Máriót az udvar területére.","shortLead":"Az Iman Sec. Kft. roma nemzetisége miatt nem engedte be Kiss Máriót az udvar területére.","id":"20191213_Megbuntettek_a_Gozsdu_udvar_biztonsagi_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f7b55a-451e-4254-ad5b-89cb33ffc491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134ca806-4ddf-4c5b-b3f6-221faede2c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Megbuntettek_a_Gozsdu_udvar_biztonsagi_ceget","timestamp":"2019. december. 13. 19:01","title":"Megbüntették a Gozsdu udvar biztonsági cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ennyit ért, hogy a csapat egy győzelemmel és négy döntetlennel zárta a labdarúgó-Európa-liga csoportkörét.","shortLead":"Ennyit ért, hogy a csapat egy győzelemmel és négy döntetlennel zárta a labdarúgó-Európa-liga csoportkörét.","id":"20191213_17_milliardot_kasszirozott_a_Ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ac37de-e195-4f58-93f5-acae29760dc0","keywords":null,"link":"/sport/20191213_17_milliardot_kasszirozott_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. december. 13. 13:44","title":"1,7 milliárdot kasszírozott a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú nyomkövetőt kaphat.","shortLead":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú...","id":"20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18faedda-505e-4e2e-96b5-609d8114b256","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 14. 17:57","title":"Letartóztatták az iskolásokat, akiket a budai rablásokkal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]