[{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von Humboldt.","shortLead":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von...","id":"20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ca2db-8f8b-456f-81b9-881b6da2b5d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. december. 22. 19:15","title":"A tudós, aki először ismerte fel a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést – figyelmeztetnek szakértők.","shortLead":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést –...","id":"201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e595af-bf62-40c1-80cf-7915c067bc89","keywords":null,"link":"/360/201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","timestamp":"2019. december. 22. 12:00","title":"Annyira rá vagyunk kattanva a mesterséges intelligenciára, hogy besülhet az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal.","shortLead":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást...","id":"20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd27ad3-5ff9-4502-9287-5e5c6767c4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","timestamp":"2019. december. 22. 21:24","title":"Katonai együttműködésről állapodott meg Törökország és Líbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"A benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2989a5-52f7-437a-aa30-942ee9f6c619","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Dragul_az_uzemanyag_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 23. 14:30","title":"Drágul az üzemanyag karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","shortLead":"Ha szimpatikusak vagyunk a Fidesz-szavazóknak, majd jól ideábrándulnak. Nem.","id":"20191223_Cegledi_Pluss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05b3c81-7972-4351-aad2-837d30225a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650537b8-ab6c-4cbe-9201-e8dff4b22a76","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Cegledi_Pluss","timestamp":"2019. december. 23. 11:59","title":"Ceglédi: Plüss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","shortLead":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","id":"20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7f919-1e8e-4cc5-bb83-dd31d1b65d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","timestamp":"2019. december. 23. 13:40","title":"Elárverezték Ceausescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges keretrendszert már elérhetővé is tették a fejlesztők.","shortLead":"A Google tervei szerint a jövőben könnyebben találhatjuk majd meg az offline is elérhető fájlokat. Az ehhez szükséges...","id":"20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a05364-acfa-43a2-9832-ce0eea77fc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_google_chrome_80_bongeszo_offline_eleres","timestamp":"2019. december. 23. 09:33","title":"Már teszteli az új Chrome-ot a Google, és lesz benne egy hasznos segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]