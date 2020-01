Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","shortLead":"Az orosz elnök újévi beszédében néhány furcsább mondat is elhangzott.","id":"20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11ba25e-1dce-4b95-8799-6a8da61bd114","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_vlagyimir_putyin_oroszorszag_oroszok_masodik_vilaghaboru","timestamp":"2019. december. 31. 18:47","title":"Putyin: Viharos, változó, ellentmondásos időket élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilveszter éjszaka a petárdázás miatt sok kutya megrémül, és elszalad, elveszik, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet éppen azért jött létre, hogy ilyenkor segítsen. Azt kérik, nyilvános Facebook-posztot írjanak ilyenkor, és azt osszák meg az ő oldalukon is.","shortLead":"Szilveszter éjszaka a petárdázás miatt sok kutya megrémül, és elszalad, elveszik, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet...","id":"20191231_Oket_ertesitse_ha_a_petardazas_miatt_elvesztette_kutyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36365de2-a894-4e0b-89b1-6be45200d18a","keywords":null,"link":"/elet/20191231_Oket_ertesitse_ha_a_petardazas_miatt_elvesztette_kutyajat","timestamp":"2019. december. 31. 15:57","title":"Őket értesítse, ha a petárdázás miatt elvesztette kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt.","shortLead":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai...","id":"20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa0868-769e-4774-9bd3-c50d9e862341","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 31. 18:10","title":"Gulyás Gergely: Orbán Viktornál jobban senki nem ismeri a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","shortLead":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","id":"20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798c753-48be-4d1a-8d73-ad3a1eac3bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","timestamp":"2019. december. 31. 17:40","title":"Használt helikoptereket vett mentési feladatokra a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","shortLead":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","id":"20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aef1cf1-ce81-4b86-a132-73d8a3394621","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","timestamp":"2019. december. 30. 21:41","title":"Megválasztották az évtized sportolóját, Messi és Cristiano Ronaldo a dobogóra sem fért fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna által sugárzott Reszkessetek, betörők! első és második része is tarolt az ünnepek alatt.","shortLead":"A csatorna által sugárzott Reszkessetek, betörők! első és második része is tarolt az ünnepek alatt.","id":"20191230_Kevin_megmentette_a_TV2_karacsonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984fbf65-f1de-42be-ad8e-dcef450d613c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Kevin_megmentette_a_TV2_karacsonyat","timestamp":"2019. december. 30. 21:28","title":"Kevin megmentette a TV2 karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros írásaiból szemezgettünk.","shortLead":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros...","id":"201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c3392-20d0-48a3-8789-0386e5e66609","keywords":null,"link":"/360/201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","timestamp":"2019. december. 31. 12:30","title":"Szilveszterkor viccelünk az elmúlt évvel, csak aztán ne kelljen felébredni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]