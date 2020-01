Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbaba kihűlt, miután szülei kint hagyták a –7 Celsius-fokban.","shortLead":"A kisbaba kihűlt, miután szülei kint hagyták a –7 Celsius-fokban.","id":"20200107_Halalra_fagyott_egy_erkelyen_hagyott_csecsemo_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8c7c85-36fd-4bd8-a5e3-4a8505c9e447","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Halalra_fagyott_egy_erkelyen_hagyott_csecsemo_Oroszorszagban","timestamp":"2020. január. 07. 16:22","title":"Halálra fagyott egy erkélyen altatott csecsemő Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt meggondolni a betegség elleni védőoltás beadatását a kismamáknak is. A lényeg a helyes időzítés. ","shortLead":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt...","id":"20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb2c387-64a2-4283-8f46-65313c4d5fc4","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","timestamp":"2020. január. 07. 12:05","title":"Mi védi meg a magzatot az influenzától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki támaszpontot bombázott. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szövetségesek révén nem folytatja a visszavágást.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki...","id":"20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74018659-2eb9-4d39-9b02-6deab013b303","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","timestamp":"2020. január. 08. 11:45","title":"Nagyobb a füstje, mint a lángja az iráni bosszúakciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort viszont megvédte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort...","id":"20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bda520-5abb-4561-8889-ce0f4da5d112","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","timestamp":"2020. január. 06. 14:46","title":"Lázár: A Fidesz nem a valósággal foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","shortLead":"Agyontaposták egymást az emberek Kászim Szulejmáni temetésén szülővárosában.","id":"20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009e434-446d-4ae8-8b00-3bfc56f9358a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Panik_tort_ki_Szulejmani_temetesen_35en_meghaltak","timestamp":"2020. január. 07. 13:32","title":"Pánik tört ki Szulejmáni temetésén, 40-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847b39d8-e34b-48fd-8c75-45f659e6aa70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világátlagnál is nagyobb nálunk a felmelegedés a múlt század elejéhez képest.","shortLead":"A világátlagnál is nagyobb nálunk a felmelegedés a múlt század elejéhez képest.","id":"20200108_2019_volt_az_elmult_119_ev_kozul_a_legmelegebb_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847b39d8-e34b-48fd-8c75-45f659e6aa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27a0e1a-8018-4917-8a6a-0ac5869b0955","keywords":null,"link":"/elet/20200108_2019_volt_az_elmult_119_ev_kozul_a_legmelegebb_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 08. 14:06","title":"2019 volt az elmúlt 119 év közül a legmelegebb Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé induló zarándokokat, akiket bezárt templomok és nyitott bárok várnak.","shortLead":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé...","id":"201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e748baa1-a730-40e5-bb15-8553e22382ad","keywords":null,"link":"/360/201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","timestamp":"2020. január. 07. 19:00","title":"Kólaautomata a mező közepén - egyre ritkább a tiszta El Camino-élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]