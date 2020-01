Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni csoportjában.","shortLead":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni...","id":"20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4711e95-f1dd-4123-9fa4-05b8c85cfcfa","keywords":null,"link":"/sport/20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 10. 05:18","title":"A Vasast BL-főtáblára vezető Jakub Gluszak lett a női válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten gondot okozhat a köd.","shortLead":"Keleten gondot okozhat a köd.","id":"20200110_enyhe_ido_pentek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506e023e-c520-42c2-a508-29efc2dc4b82","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_enyhe_ido_pentek","timestamp":"2020. január. 10. 07:19","title":"Tíz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és a rajongók. A Vígszínház falain belül a pályatársakat várják, a teátrum elé pedig a színész rajongóit.\r

\r

","shortLead":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és...","id":"20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f722fd-332c-493a-8e57-34255be17744","keywords":null,"link":"/elet/20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","timestamp":"2020. január. 09. 09:43","title":"A Vígszínházban búcsúztatják Gesztesi Károlyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380a757-2bfb-4f52-a813-58dcf7d080f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több az ilyen szuper-SUV az utakon, amelyek úgy mennek, mint a legdurvább sportkocsik.","shortLead":"Egyre több az ilyen szuper-SUV az utakon, amelyek úgy mennek, mint a legdurvább sportkocsik.","id":"20200108_Alig_par_hetes_az_Audi_RS_Q8_mar_kiprobaltak_303mal_az_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380a757-2bfb-4f52-a813-58dcf7d080f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b631c17-2933-4f1e-9005-557dafe22fc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_Alig_par_hetes_az_Audi_RS_Q8_mar_kiprobaltak_303mal_az_autopalyan","timestamp":"2020. január. 08. 17:48","title":"Alig pár hetes az Audi RS Q8, már kipróbálták 303-mal az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad.","shortLead":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring...","id":"20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba6e106-cbe8-4f30-8873-2d545c018eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 09. 15:03","title":"Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"2020-ban 8 százalékkal emelkedik a bruttó minimálbér, ezzel pedig nettó 107 065 forint fizetést lehet hazavinni havonta. Vajon mennyi lakáshitel igényelhető ekkora jövedelemmel?","shortLead":"2020-ban 8 százalékkal emelkedik a bruttó minimálbér, ezzel pedig nettó 107 065 forint fizetést lehet hazavinni...","id":"20200110_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_minimalberrel_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a903827-228c-4cc6-a164-cf29ef946bc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_minimalberrel_2020ban","timestamp":"2020. január. 10. 10:56","title":"Mekkora lakáshitelt lehet felvenni minimálbérrel 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos Ghosn, a Renault-Nissan autóipari szövetség exelnöke, aki kalandos úton elmenekült Japánból, s most volt cégét és a szigetország ügyészeit vádolja összejátszással abban, hogy tönkre tegyék.","shortLead":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos...","id":"202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373d1843-ac95-4797-a2f3-afb5cd690d88","keywords":null,"link":"/360/202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","timestamp":"2020. január. 09. 19:00","title":"A volt Nissan vezér regényes szökése a vádlottakat szinte mindig elítélő Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","shortLead":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","id":"20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450500-6eeb-407e-8150-dab28d3348a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","timestamp":"2020. január. 10. 15:45","title":"Tucatnyi városból vonul ki az e-rolleres Lime","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]