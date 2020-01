Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. 2020. január. 08. 11:39 Itt a tavalyi autólopások első statisztikája Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben. 2020. január. 09. 06:30 Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere Ez csak aprópénz az eddig nyilvánosságra került szerződésekhez képest. 2020. január. 08. 12:50 Ötmillió forinttal szponzorálta a Szerencsejáték Zrt. A gép felrobbant, miután a földbe csapódott. 2020. január. 09. 09:05 Még a levegőben kigyulladt, ezért leszállásra készült a szerdán lezuhant ukrán utasszállító

A Forradalmi Gárdának csak használnak az amerikai szankciók és Szulejmáni meggyilkolása – gazdaságilag is. 2020. január. 10. 06:23 Iránban is remekül működik a „nemzeti együttműködés rendszere"

Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. 2020. január. 08. 21:00 Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium

Majd egy perccel később újabb közleményben támadták a civil szervezetet. 2020. január. 08. 18:39 Nyitólapján kért bocsánatot a kormány a Magyar Helsinki Bizottságtól

Az amerikai elnök kijelentette az ohiói Toledóban tartott kampányrendezvényén, ha az iráni tábornok elleni csapás tervéről egyeztetett volna a kongresszussal, akkor a demokrata pártiak kiszivárogtatták volna azt a hamis hírek sajtójának. 2020. január. 10. 07:34 Trump megmagyarázta, miért tartotta titokban Szulejmáni likvidálásának tervét

Újabb állami milliókat kapott a kamionversenyeket szervező cég, ahol a külügyminiszter testvére az operatív igazgató. Ez csak aprópénz az eddig nyilvánosságra került szerződésekhez képest. Szijjártó testvérének cégét ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef54eac-fc75-4934-a053-35cb675be325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd egy perccel később újabb közleményben támadták a civil szervezetet. ","shortLead":"Majd egy perccel később újabb közleményben támadták a civil szervezetet. ","id":"20200108_bocsanat_kormany_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef54eac-fc75-4934-a053-35cb675be325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75047853-f9d7-4a41-823d-7b4dacea35a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_bocsanat_kormany_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 08. 18:39","title":"Nyitólapján kért bocsánatot a kormány a Magyar Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]