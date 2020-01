Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tény, a miniszterelnök ritkán mondhatja el magáról, hogy nem a baráti sajtó kérdezi. ","shortLead":"Tény, a miniszterelnök ritkán mondhatja el magáról, hogy nem a baráti sajtó kérdezi. ","id":"20200108_Orban_Viktor_izgatottan_varja_hogy_vegre_ujsagiroi_kerdeseket_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff45a7-86bb-4a63-9ca8-9257f27dcc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Orban_Viktor_izgatottan_varja_hogy_vegre_ujsagiroi_kerdeseket_kap","timestamp":"2020. január. 08. 19:21","title":"Orbán Viktor izgatottan várja, hogy végre újságírói kérdéseket kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online meetingeken csak fokozódott a káosz, ha egyáltalán sikerült a hívás. A technológia fejlődése brutálisan felgyorsult, sokszor már nehéz azt is elkülöníteni, mi az, amit egy-két évtizede még nem tudtunk rendesen megcsinálni, mert úgy érezzük, ez mindig is jól működött. Az online közös munka is ilyen, főleg a valós idejű. ","shortLead":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online...","id":"invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3203b818-7511-4348-ac92-688a053fdc08","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","timestamp":"2020. január. 08. 07:30","title":"A csoportmunkát is forradalmasítja az informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","shortLead":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","id":"20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b772fc-66e8-4a16-8db1-bb28d6c7c948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","timestamp":"2020. január. 09. 10:03","title":"Minden eddig ismertnél távolabbi galaxisokra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"További tizenötöt pedig megtámadtak. ","shortLead":"További tizenötöt pedig megtámadtak. ","id":"20200109_Kutyak_pusztitottak_el_22_kecsket_egy_miskolci_szocialis_farmon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b755376b-6c2f-4136-b6f2-a4381da7c8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e39d50-9570-4bf4-ac7a-646db596d6b9","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Kutyak_pusztitottak_el_22_kecsket_egy_miskolci_szocialis_farmon","timestamp":"2020. január. 09. 14:52","title":"Kutyák pusztítottak el 22 kecskét egy miskolci szociális farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes oktatási kormányzat a jelek szerint továbbra is kísérleti alanyoknak tekinti a diákokat és a tanárokat.","shortLead":"A fideszes oktatási kormányzat a jelek szerint továbbra is kísérleti alanyoknak tekinti a diákokat és a tanárokat.","id":"20200108_nat_fidesz_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89a169-f97b-48a2-9122-c9d82cdc0c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_nat_fidesz_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 08. 15:15","title":"A héten megjelenik a javított NAT, de nem lesz benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában, több mint egymilliárd állat pusztult el Ausztráliában, titkos felvétel Aján Tamás alkudozásáról. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában, több mint egymilliárd állat pusztult el Ausztráliában, titkos felvétel Aján...","id":"20200109_Radar360_Iran_a_haborutol_Harry_herceg_az_udvari_elettol_lepett_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cd292f-8952-4378-96be-ed7df7227383","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_Iran_a_haborutol_Harry_herceg_az_udvari_elettol_lepett_vissza","timestamp":"2020. január. 09. 08:00","title":"Radar360: Irán a háborútól, Harry herceg az udvari élettől lépett vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]