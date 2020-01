Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban úgy volt, hogy július 1-jén teszik teljesen térítésmentessé a meddőséget kezelő gyógyszereket.","shortLead":"Korábban úgy volt, hogy július 1-jén teszik teljesen térítésmentessé a meddőséget kezelő gyógyszereket.","id":"20200109_orban_viktor_meddosegi_kezeles_ingyenes_gyogyszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55fa9ab-0532-4c83-b239-6782b3d7771e","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_meddosegi_kezeles_ingyenes_gyogyszerek","timestamp":"2020. január. 09. 13:42","title":"Orbán: Február 1-jétől ingyenesek a meddőségi kezelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","shortLead":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","id":"20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93099aa-195b-491f-875a-d69fb47c8eef","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","timestamp":"2020. január. 09. 08:35","title":"Tizenhat év után távozik a Jobbik pártigazgatója, helyére a mostani elnök kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af03223a-7642-4cb1-9819-b338fb754ef9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk, hogy Elon Musk mit szólna ennek a maga nemében igen különleges pickupnak a láttán.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk, hogy Elon Musk mit szólna ennek a maga nemében igen különleges pickupnak a láttán.","id":"20200109_budapesten_meg_nincs_tesla_pickup_de_hasonlo_trabant_mar_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af03223a-7642-4cb1-9819-b338fb754ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bcd15-7d19-4a04-b307-b590aac05aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_budapesten_meg_nincs_tesla_pickup_de_hasonlo_trabant_mar_igen","timestamp":"2020. január. 09. 07:59","title":"Budapesten még nincs Tesla pickup, de hasonló Trabant már igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten gondot okozhat a köd.","shortLead":"Keleten gondot okozhat a köd.","id":"20200110_enyhe_ido_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506e023e-c520-42c2-a508-29efc2dc4b82","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_enyhe_ido_pentek","timestamp":"2020. január. 10. 07:19","title":"Tíz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke nem mond le, de nem is indul a jövő évi tisztújításon.","shortLead":"Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség elnöke nem mond le, de nem is indul a jövő évi tisztújításon.","id":"20200109_Ajan_Tamas_nem_perel_de_nem_is_mond_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7782c8b-094e-46dd-a1dc-4241366103b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5253aa9-1994-478f-ac44-1b2437210e4b","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Ajan_Tamas_nem_perel_de_nem_is_mond_le","timestamp":"2020. január. 09. 19:32","title":"Aján Tamás: Tönkretettek, nem indulok a következő tisztújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő.","shortLead":"Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való...","id":"20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b269ac-b55a-4ab7-880b-ca5eeff39af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Negygyermekesek_szjamentessege_oriasi_bakira_hivja_fel_a_figyelmet_az_adoszakerto","timestamp":"2020. január. 10. 11:52","title":"Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]