Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán elkésett.","shortLead":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán...","id":"202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b57fe9-649e-4e37-8504-00f1bf2dcada","keywords":null,"link":"/360/202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","timestamp":"2020. január. 12. 09:00","title":"Szokott a Wishről, AliExpressről rendelni? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket a tűzszünetre. ","shortLead":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket...","id":"20200112_tuzszunet_libiai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca619a8-f522-4a62-ac6b-fb0947229c90","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_tuzszunet_libiai_kormany","timestamp":"2020. január. 12. 10:37","title":"Putyin és Erdogan felszólítására tűzszünet lesz Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni kiiktatása után történt. ","shortLead":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni...","id":"20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201ea8d-c2bd-459a-94a3-bee7b7000145","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","timestamp":"2020. január. 12. 14:10","title":"Meghallgatták az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260d8ac-8069-4959-acd6-8e539406e27a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső szakértőkkel nézette át a miskolci városvezetés, mit örököltek, és nem örülhetnek az eredménynek.","shortLead":"Külső szakértőkkel nézette át a miskolci városvezetés, mit örököltek, és nem örülhetnek az eredménynek.","id":"20200111_A_csod_szelere_kerult_a_miskolci_onkormanyzati_holding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7260d8ac-8069-4959-acd6-8e539406e27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c029950-20d6-4a24-bee9-f15b3185b752","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_A_csod_szelere_kerult_a_miskolci_onkormanyzati_holding","timestamp":"2020. január. 11. 12:46","title":"A csőd szélére került a miskolci önkormányzati holding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","shortLead":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","id":"20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b543de-203d-4708-8aaf-a31b89f69d25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","timestamp":"2020. január. 12. 13:41","title":"1500 kilo mobiltelefont gyűjtött már vissza a magyar Jane Goodall Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","shortLead":"A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.","id":"20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ffaad8-334d-4ec6-8862-e44e16fc72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef96b748-c42b-44ae-aa3a-1a5e280ba116","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_bobby_ewing_is_megirigyelne_ezt_az_uj_gazdara_varo_sl_mercit","timestamp":"2020. január. 11. 06:41","title":"Bobby Ewing is megirigyelné ezt az új gazdára váró SL Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett a katasztrófához.","shortLead":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett...","id":"20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf584be-ce62-45c8-a0c4-f08151572772","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","timestamp":"2020. január. 11. 08:29","title":"Az iráni elnök üzent: Sajnálják, hogy véletlenül lelőtték az ukrán repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negatív irányú javulás is javulás?","shortLead":"A negatív irányú javulás is javulás?","id":"20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8252b9-4f65-4dc7-964a-2136204fcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Palkovics_szerint_lenyegesen_javult_a_magyar_egyetemek_presztizse","timestamp":"2020. január. 12. 13:02","title":"Minden egyetemünk rontott, de Palkovics szerint lényeges a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]