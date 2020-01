Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","shortLead":"Az Audi-szakszervezet előállt a béremelésre vonatkozó javaslatával.","id":"20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076d0678-e11c-46fc-8363-5e9edbe9468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93019ad7-3569-4199-8753-c1493340d20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Garanciat_szeretnenek_a_gyori_Audinal_hogy_tovabbra_is_lesz_munkajuk","timestamp":"2020. január. 22. 15:05","title":"Minimum 60 ezres emelést kérnek a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","shortLead":"Feltérképezik a műanyagszennyezést a folyó teljes hosszában.","id":"20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8312cee6-bb1b-48dc-880d-0e2ae90ca407","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Kiderulhet_mennyi_muanyag_van_a_Tiszaban","timestamp":"2020. január. 22. 16:29","title":"Kiderülhet, mennyi műanyag van a Tiszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","id":"20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc34d33-bc84-457b-877d-3dc89c84fcbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2020. január. 23. 11:09","title":"Visszafizeti a szabadságmegváltásért kapott pénzt Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","shortLead":"A főpolgármester bízik benne, hogy a döntés még visszafordítható és a közgyűjtemény Budapesten tartható.","id":"20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbb0b12-2d7b-437c-af4d-6b241f8600c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Karacsony_Budapest_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes","timestamp":"2020. január. 23. 09:51","title":"Karácsony: minden kompromisszumra kész vagyunk, hogy Budapesten maradjon a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vagy a kérdésfeltevés volt rossz, vagy a válaszadók nem értettek valamit.","shortLead":"Vagy a kérdésfeltevés volt rossz, vagy a válaszadók nem értettek valamit.","id":"20200122_Egy_kozvelemenykutatas_kihozta_5_szazalek_Trumpra_szavazna_a_demokrata_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa33648f-a683-4783-b9a2-4401f5935bb6","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Egy_kozvelemenykutatas_kihozta_5_szazalek_Trumpra_szavazna_a_demokrata_elovalasztason","timestamp":"2020. január. 22. 21:26","title":"Egy közvélemény-kutatás kihozta, 5 százalék Trumpra szavazna a demokrata előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","shortLead":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","id":"20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aca82a-adf2-4dca-a052-1cc94ff439d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","timestamp":"2020. január. 22. 15:59","title":"Komposztálható cserepekben árulja dísznövényeit a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]