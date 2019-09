Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.\r

","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2c130-1ab6-45ec-9aa2-23a73e3d913a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:11","title":"Ferrari-fölény, Mercedes-nyűgök a spái időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","id":"20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9205c4e-af56-4526-a0b6-379b7fb7cc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:57","title":"Országos diáksztrájk készül szeptember közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében 1846-ban eltűnt hajója belsejét kanadai búvárrégészek, akik augusztusban hét napon át tárták fel a roncsot.","shortLead":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében...","id":"20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ab9204-9ab5-4d36-86f0-ef40878215b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:03","title":"Átkutatták a 173 éve rejtélyes körülmények között elsüllyedt HMS Terror roncsát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\" Palkovics László minisztériumából került ki.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\"...","id":"20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c964e92d-d065-4128-b831-f7949bc1fdeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:25","title":"Palkovics két államtitkárát is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkotmánysértő és jogállamellenes a módosítás az ellenzék szerint. Az ellenzék szerint traumákat, sérüléseket és különféle hátrányokat okoz a kormány a gyerekeknek.","shortLead":"Alkotmánysértő és jogállamellenes a módosítás az ellenzék szerint. Az ellenzék szerint traumákat, sérüléseket és...","id":"20190830_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0de48e-9a2a-44c6-8b80-e13fde6322bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:24","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a köznevelési törvény módosítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","shortLead":"Karácsony Gergely a Szabadság téren nyitotta meg kampányát, arról beszélt, reális esély van a változásra.","id":"20190831_karacsony_kampanynyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ba5eb9-9d72-429d-b653-27531e5ded83","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_karacsony_kampanynyito","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:38","title":"Karácsony: \"Addig nem épül új stadion, míg nincs minden kerületben CT\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál a francia-brit határon – jelentette be pénteken Gérald Darmanin francia költségvetési miniszter két hónappal a brit EU-tagság megszűnésének október 31-én esedékes határideje és a határellenőrzés visszaállítása előtt.","shortLead":"\"Brexit-főpróbát\" tartanak a teherszállító járműveknek az észak-franciaországi kikötővárosban, Calais-nál...","id":"20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5964d64b-6159-474b-ab0f-da67bb67ac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f1209-d5db-4946-b8b5-3ee05737d5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_brexit_calais_teherszallitas_kereskedelem_franciaorszag_nagy_britannia","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:43","title":"Kipróbálják Calais-nál, mekkora káoszt okoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]