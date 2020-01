Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","shortLead":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","id":"20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e3b0-3705-43f8-8de8-e85c1d25bcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","timestamp":"2020. január. 23. 11:55","title":"Varga megint visszaszólt Matolcsynak, de részben igazat is adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","shortLead":"A Brian élete és a Gyalog galopp rendezője 77 éves volt. ","id":"20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6305c-9d8b-490a-8bae-3d9b463a6b24","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Meghalt_Terry_Jones_a_Monty_Python_alapitoja","timestamp":"2020. január. 22. 13:54","title":"Meghalt Terry Jones, a Monty Python egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","shortLead":"Bár a tervezettnél többet költöttek nyugdíjra, egészségbiztosításra és gyógyító-megelőző ellátásokra, jó lett a mérleg.","id":"20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fcf141-a865-4117-8130-4cf7d9680b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_allamhaztartas_penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 22. 18:16","title":"A vártnál több adó érkezett tavaly az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","shortLead":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","id":"20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376017-d9ae-4a5c-9b89-2112a97d11ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","timestamp":"2020. január. 23. 11:20","title":"Üveggé változott az agya a vezúvi kitörés egyik áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","shortLead":"A gigantikus drón egy feltöltéssel maximum 4 órányi repülésre lesz képes, és az önvezetés sem hiányzik belőle.","id":"20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=303a4d32-c835-4926-8f28-e1c54f010489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0249a7-c107-46a1-a72d-5991c29a15eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_vilagelso_futurisztikus_hidrogenes_legijarmu_keszul_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 08:38","title":"Futurisztikus hidrogénes légi jármű készül Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","shortLead":"Az államilag szervezett doppingprogram azért már sok volt.","id":"20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a41cfa1-f8ed-40a0-8a51-2f39da3ed33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d749b-7464-43aa-9ec0-e9a31ee9f6cd","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Felfuggesztette_a_WADA_a_moszkvai_doppingellenorzo_laboratorium_mukodeset","timestamp":"2020. január. 22. 21:55","title":"Felfüggesztette a WADA a moszkvai doppingellenőrző laboratórium működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]