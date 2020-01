Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","shortLead":"Időközben Tibetbe is eljutott a betegség.","id":"20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf2046-9bd8-467d-8d4b-274c9788741d","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_koronavirus_halalos_aldozat_halott_beteg_fertozott_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:00","title":"Koronavírus: 170-re nőtt a halottak száma, több mint 7000 fertőzött van Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1507a7-4b0c-46c3-baa4-375b0b0abad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetek többségében ő vezet, de van, hogy valóban vontatják őket. ","shortLead":"Az esetek többségében ő vezet, de van, hogy valóban vontatják őket. ","id":"20200130_James_Corden_Carpool_Karaoke_auto_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1507a7-4b0c-46c3-baa4-375b0b0abad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b9dc59-368c-4a82-88f3-a10473aff16d","keywords":null,"link":"/elet/20200130_James_Corden_Carpool_Karaoke_auto_vezetes","timestamp":"2020. január. 30. 15:41","title":"James Corden egyszer és mindenkorra tisztázta a Carpool Karaoke-botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","shortLead":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","id":"20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74dc78-c3ad-47ad-b545-10b18c89a934","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","timestamp":"2020. január. 29. 14:40","title":"Az eredeti stáb elkészítené a Halálos fegyver 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról, hogy nézzék át a biztonsági beállításaikat.","shortLead":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról...","id":"20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0df755-f019-466e-bea0-73cd436e39ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","timestamp":"2020. január. 30. 09:03","title":"Figyelje a Facebookot, ön is nagyon fontos értesítést fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]