Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon a kontinens, jön ugyanis a következő királydráma: mit is jelent valójában a Brexit? ","shortLead":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon...","id":"202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69285a14-522f-4305-9c25-f2ca6ddaa5ee","keywords":null,"link":"/360/202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","timestamp":"2020. január. 30. 13:00","title":"Hiába az angolos távozás, a Brexitnek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-szel nem számolt.","shortLead":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-szel nem számolt.","id":"20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa97b4-78fa-4378-9cb0-1c388ae218fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","timestamp":"2020. január. 29. 11:53","title":"Megfújták az orvos okosóráját a füredi szívkórházban, a GPS-jel buktatta le a tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360...","id":"20200130_Radar360_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517d817-59f0-4c1e-b953-64eae4e64ddc","keywords":null,"link":"/360/20200130_Radar360_reggel","timestamp":"2020. január. 30. 08:00","title":"Radar360: Megállíthatatlan a koronavírus, ahogy a hazai politikai harc is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","shortLead":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","id":"20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b758d57-fc69-429c-b1bf-fbd4e93d30af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. január. 30. 11:58","title":"A nemzetközi sajtó is beszámol a Hell–Forbes-csörtéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","shortLead":"Az ügyészség enyhének érezte az elsőfokú ítéletet.","id":"20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa65b99-d120-40d9-a1f4-2db8fd527b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Tapetavago_kessel_ment_egy_ferfi_a_lottozoba_sulyosbitottak_az_iteletet","timestamp":"2020. január. 30. 14:55","title":"Tapétavágó késsel ment egy férfi a lottózóba, súlyosbították az ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni regenerálódása, és egyáltalán az az élethelyzet, amelybe az új édesanyák csöppennek, mialatt otthon vannak a gyerekükkel. Kádár-Papp Nóra, a Gyerünk, anyukám! mozgalom alapítója komoly mélypontról küzdötte fel magát oda, hogy társaival most online tornát tartson a lakásban ragadó anyáknak. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban egy fitneszgurutól érkező kioktatásnak köszönhetően forró téma volt a nők szülés utáni...","id":"20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775ca405-01d0-48ae-a9e8-05684f0c597f","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Kadar_Papp_Nora_Gyerunk_anyukam_szules_utani_regeneracio","timestamp":"2020. január. 30. 14:28","title":"Egy gyerek után baromi nehéz feldolgozni, hogy soha nem lesz ugyanolyan a tested","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vezetősége.\r

\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi...","id":"20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c973c48d-c394-4531-b720-03edb37c6c60","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","timestamp":"2020. január. 30. 09:00","title":"Náciszimpatizánsról kapta a nevét a Berlinale egyik díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa megoldatlan marad. Donald Trump amerikai elnök közel-keleti béketervét mintha maga Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő ihlette volna. A palesztinok történelmi vereséget szenvedtek, és ha nem is fenyeget azonnali intifáda, a hosszabb távú következmények beláthatatlanok. A bejelentés időzítése nem véletlen: Trump és Netanjahu belpolitikai céljait is szolgálja.","shortLead":"Jeruzsálem Izrael oszthatatlan fővárosa, a ciszjordániai zsidó telepeket annektálják, a palesztin menekültek sorsa...","id":"20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30969e2f-46ed-4f8b-90b3-839a74717dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_trump_beketerv_izrael_palesztina_netanjahu","timestamp":"2020. január. 29. 20:00","title":"Az évszázad alkuját kötötte vagy éppen az évszázad pofonját osztotta ki Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]