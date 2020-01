Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","shortLead":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","id":"20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec725e-1ac7-41ee-9489-4e2a7a84a0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","timestamp":"2020. január. 30. 20:50","title":"Kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt mondta, a koronavírus miatt megállítottak egy Prágából érkezett turistabuszt, a rajta ülő kínaiak lázát megmérték a határon. A Kínában lévő hét magyar egészséges. Gyöngyöspata ügyben nincs elmozdulás. ","shortLead":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt...","id":"20200130_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8bea74-5550-4894-804f-ef4cc888edf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. január. 30. 10:47","title":"Gulyás: Pár napon belül leállíthatják a magyar-kínai repülőjáratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb39af-e89f-498c-9fc2-483435aabfea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit – írta korábban Bartók. A Jerikó épül íróját másnap kivették az Irodalom Éjszakája című programból.","shortLead":"Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit – írta korábban Bartók. A Jerikó épül íróját másnap...","id":"20200129_bartok_imre_terey_osztondij_irodalom_ejszakaja_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb39af-e89f-498c-9fc2-483435aabfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b423608-41ff-4dae-8f85-24d3a70f79a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_bartok_imre_terey_osztondij_irodalom_ejszakaja_program","timestamp":"2020. január. 29. 08:12","title":"Bartók Imre szerint máris büntetik, amiért visszautasította a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az influenza miatt.","shortLead":"Az influenza miatt.","id":"20200129_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_az_egri_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244753f-f920-4c87-8a88-58398351fab5","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_az_egri_korhazban","timestamp":"2020. január. 29. 11:14","title":"Teljes látogatási tilalmat rendeltek el az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. Lefotózták.","shortLead":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. Lefotózták.","id":"20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c8f91e-2e06-4366-92b8-62bd0bcbdf75","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","timestamp":"2020. január. 30. 09:10","title":"Védőöltözetbe bújt sofőr szállítja a gödi Samsung-gyár munkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","shortLead":"Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.","id":"20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bdc5f-bd9a-480b-a7f3-dd123c9cacad","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_gyoriek_lelken_tamadt_sebrol_irt_Orban_az_uj_polgarmesternek","timestamp":"2020. január. 29. 17:51","title":"A győriek lelkén támadt sebről írt Orbán az új polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]