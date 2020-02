Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben felfüggesztette a kínai vízummentes látogatásokat és a személyvonatok forgalmát is.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium 130 embert készül kihozni a kínai Hupej tartományt hétfőn és kedden. Oroszország közben...","id":"20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c852d0-1e58-48a3-a28e-7baffd110710","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Koronavirus_Leall_a_vasuti_szemelyszallitas_Oroszorszag_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 22:22","title":"Koronavírus: Leállnak a személyvonatok Oroszország és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke vagyonnyilatkozatában feltüntet 225 millió forint lakásvásárlási előleget és foglalót is.","shortLead":"A DK elnöke vagyonnyilatkozatában feltüntet 225 millió forint lakásvásárlási előleget és foglalót is.","id":"20200201_Gyurcsany_238_milliot_vett_ki_cegebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68c4375-c6d1-4f84-8f80-7f94c4d7c5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb047a7-1661-4c94-bfad-5be5f45614e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Gyurcsany_238_milliot_vett_ki_cegebol","timestamp":"2020. február. 01. 00:39","title":"Gyurcsány 238 milliót vett ki cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24b30c4-a0db-4a96-9bd1-5d9e781231cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hajdúböszörményben közfoglalkoztatottakat is bevonnak a munkába. ","shortLead":"Hajdúböszörményben közfoglalkoztatottakat is bevonnak a munkába. ","id":"202005_hajdukeruletihus_onkormanyzati_vagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24b30c4-a0db-4a96-9bd1-5d9e781231cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a455363-414a-46ae-9932-d690c11d72f5","keywords":null,"link":"/360/202005_hajdukeruletihus_onkormanyzati_vagohid","timestamp":"2020. február. 01. 12:15","title":"Eddig csak vágta, most majd tenyészti is az állatokat egy hajdúsági önkormányzat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","shortLead":"Az Arab Liga szerint az amerikai elnök által bemutatott javaslat nem teremthet igazságos békét.","id":"20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d29d0f-d6bf-4c02-9c17-aefe04ae3192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1174-ae21-4443-b45b-2b3d6c5d21ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Az_Arab_Liga_elutasitja_a_Trump_beketervet","timestamp":"2020. február. 01. 15:33","title":"Az Arab Liga elutasítja Trump béketervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTA","category":"sport","description":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.","shortLead":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel...","id":"20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516fc652-f16e-4942-9b2b-1565e5bb2728","keywords":null,"link":"/sport/20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","timestamp":"2020. február. 02. 14:02","title":"Djokovic nyolcadszor bajnok Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint, amely a Global Change Biology című folyóiratban jelent meg.","shortLead":"A klímaváltozás jobban veszélyezteti az alpesi régió faji sokszínűségét, mint a mezőgazdaság egy új tanulmány szerint...","id":"20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a87b20-c07b-4ce5-a56d-b1fe2b4a0697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cac704-daf7-42e1-bfb9-19665c95f12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_alpok_alpesi_regio_faji_sokszinuseg_biodiverzitas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. február. 01. 12:03","title":"Gond lesz a szomszédban (is), nehezen tűrik az Alpok élőlényei a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6aebbfe-9421-4990-a577-ea7514caef6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"5,8 százalék helyett 6,4 százalék lesz.","shortLead":"5,8 százalék helyett 6,4 százalék lesz.","id":"20200201_Februartol_no_a_babakotveny_eves_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6aebbfe-9421-4990-a577-ea7514caef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a05cd-c11d-40ae-9ea0-44669ef474ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Februartol_no_a_babakotveny_eves_kamata","timestamp":"2020. február. 01. 10:07","title":"Februártól nő a babakötvény éves kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]