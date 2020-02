Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Corona sörös cég bízik abban, hogy nem keverik össze a koronavírussal.","shortLead":"A Corona sörös cég bízik abban, hogy nem keverik össze a koronavírussal.","id":"20200131_Egy_sormarkat_is_elert_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04fad72-55c9-4155-a4dd-6e04e773ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d82585c-18e8-4013-a458-fbe5d8aa5d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Egy_sormarkat_is_elert_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:07","title":"Egy sörmárkát is elért a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","shortLead":"Az Amerikai szépséggel Oscar-díjat nyert Sam Mendes pergő képeken mutatja meg az I. világháborút.","id":"202005_film__semmi_foldjen_1917","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b1a36d-b900-4ffe-9978-c091ee28d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b33c75-aa6e-4b09-b345-3c1d494eac37","keywords":null,"link":"/360/202005_film__semmi_foldjen_1917","timestamp":"2020. január. 31. 14:00","title":"A \"levegő fémből volt\" – reménytelen küldetés a tíz Oscarra jelölt 1917-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly novemberi keresetek a jutalmak miatt még magasabbak.","shortLead":"A tavaly novemberi keresetek a jutalmak miatt még magasabbak.","id":"20200131_364_ezer_forint_a_brutto_atlagkereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb967a37-f085-4b1e-881e-b3ebe8379fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_364_ezer_forint_a_brutto_atlagkereset","timestamp":"2020. január. 31. 09:20","title":"364 ezer forint a bruttó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","shortLead":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","id":"20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500193ea-94e1-4693-b156-b45f34911f30","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","timestamp":"2020. február. 01. 09:01","title":"Nem lesznek tanúk a Trump elleni tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségeként ismert. ","shortLead":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc...","id":"202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4f555-88bf-489e-b66a-79048a20d30c","keywords":null,"link":"/360/202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","timestamp":"2020. február. 02. 08:30","title":"Monacói cégekkel vettek 2 milliárdos óbudai irodaházat magyar befektetők ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","shortLead":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","id":"20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6553e4-26c5-4f5f-a4f6-7634be0a77f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","timestamp":"2020. február. 01. 13:21","title":"DK: induljon vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás vagy éppen a telefonálás szabályai a Brexit után. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás...","id":"20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e564222-665e-46fd-829e-8be376ac9ce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","timestamp":"2020. február. 01. 09:36","title":"Mehetek még fapadossal Londonba? Bevezetik a vízumot? - minden, amit a Brexit után tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]