[{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából Donald Trump amerikai elnök, nyilvánvaló bosszúhadjáratot indítva, alig két nappal azután, hogy a szenátus rövid úton felmentette őt a vádak alól.","shortLead":"Az ellene lefolytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás két kulcsfontosságú tanúját is elbocsátotta állásából...","id":"20200208_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81fafad-ba02-456b-a56f-b04652c03272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0524b26-e020-4557-987b-60db8e631f71","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_","timestamp":"2020. február. 08. 09:23","title":"Trump visszavág és elbocsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra szúrt egy férfit az orosz főváros egyik pályaudvara mellett.","shortLead":"Egy moszkvai esküdtszék felmentett a gyilkosság vádja alól egy férfit, aki homofób sértéseket ismételgetve halálra...","id":"Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b818459e-1290-451f-92fb-f7f301c122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ef481f-c2a8-447a-b83b-95dffafaee43","keywords":null,"link":"/elet/Oroszorszagban_Oroszorszagban_csak_sulyos_testi_sertes_egy_meleg_megolese","timestamp":"2020. február. 08. 10:20","title":"Oroszországban csak súlyos testi sértés egy meleg megölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","shortLead":"Újabb bizalmi vagyonkezelőt gründoltak a felcsúti milliárdos és ezáltal Orbán Viktor kormányfő környezetében.","id":"202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42c75d-dea4-460a-890c-5b6825d10a1a","keywords":null,"link":"/360/202006_safe_harbor_trust_az_alcsutdobozi_vagyonkezelo","timestamp":"2020. február. 09. 12:15","title":"Vagyonkezelőt alapított Mészáros Lőrinc egyik embere ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","id":"20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477f5a-39b2-4437-bef3-6b55fd25c31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. február. 09. 08:20","title":"Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónőt legyőzte Kathleen Baker 200 méter vegyesen Nizzában.","id":"20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a3a70-93f0-4ed9-a1a6-5904f045b753","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Eselye_sem_volt_Hosszu_Katinkanak_amerikai_rivalisa_ellen","timestamp":"2020. február. 07. 20:55","title":"Esélye sem volt Hosszú Katinkának amerikai riválisa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és felesége, Meghan hercegnő, mióta a házaspár úgy döntött, részlegesen kivonulnak a brit uralkodói családból, és megpróbálnak önállóbb életet élni. A megállapodásra igent mondott II. Erzsébet uralkodó is. ","shortLead":"A JP Morgan bankház által Miamiban tartott rendezvényen jelent meg először a nyilvánosság előtt Harry sussexi herceg és...","id":"20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d558a8-7537-4792-9869-64725476ecad","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Eloszor_jelent_meg_a_nyilvanossag_elott_Harry_es_Meghan_miota_kivonultak_a_kiralyi_csaladbol","timestamp":"2020. február. 08. 15:31","title":"Először jelent meg a nyilvánosság előtt Harry és Meghan, mióta kivonultak a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]