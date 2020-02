Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer és csapata látványos werkvideójából.","shortLead":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer...","id":"20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be0a12-aaa2-433e-825f-ed48ed4b99f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","timestamp":"2020. február. 23. 14:55","title":"Kijött a werkvideó a Star Wars új sorozata, a Mandalorian látványvilágáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is \"halotti szertartással\" búcsúztathatták halottjaikat.","shortLead":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő...","id":"20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615136f2-34f2-4908-a74c-f58342b0d7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","timestamp":"2020. február. 23. 10:03","title":"Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második áldozat egy nő.","shortLead":"A második áldozat egy nő.","id":"20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d0d737-ea3b-462a-8aa3-c684f021ab15","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 22. 11:17","title":"Már két halottja van a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","shortLead":"Hamis útlevéllel próbált meg bejuttatni az országba két gyermeket szombat délután.","id":"20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c7c204-3f05-4528-b53b-411636a682b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Hamis_utlevelekkel_bukott_meg_egy_iraki_no_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 23. 10:50","title":"Hamis útlevelekkel bukott meg egy iraki nő Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","shortLead":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","id":"20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7f1af0-d1a0-4f36-9f4a-00bb2a508df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","timestamp":"2020. február. 23. 10:44","title":"Rekordmeleg volt az Antarktiszon, már látszik is az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","shortLead":"Csak így tudtak segíteni a vesekőproblémáin.","id":"20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d4470-5a24-4a11-97dd-3885d9c0a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba3c9e-ea80-4cdf-8def-1c98d1d80d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200222_Azonnali_mutettel_kezeltek_a_Scorpions_enekeset","timestamp":"2020. február. 22. 14:55","title":"Azonnali műtéttel kezelték a Scorpions énekesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Vers mindenkinek.","shortLead":"Vers mindenkinek.","id":"20200222_A_kulturkomisszar_logikaja_negysoros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83185078-9894-444f-af7a-7cd2157ca946","keywords":null,"link":"/velemeny/20200222_A_kulturkomisszar_logikaja_negysoros","timestamp":"2020. február. 22. 14:20","title":"Gomperz: A kultúrkomisszár logikája (négysoros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]