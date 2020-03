Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","shortLead":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","id":"20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537fc59d-cf70-4bb9-9c95-da3cfd23364c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","timestamp":"2020. február. 28. 21:37","title":"Karanténba kerül a BL-döntős Tottenham támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","shortLead":"Tervezett és ütemezett rendszer-karbantartást végeznek rajtuk.","id":"20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6c2bb4-de59-462a-95cc-b876a4eb1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b336a-d779-411c-8195-e72af9be8d06","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_erste_bank_tervezett_karbantartas","timestamp":"2020. február. 28. 18:15","title":"Leállnak hétvégére az Erste elektronikus rendszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is – állapították meg kínai kutatók, akik a Nature Communications című folyóiratban publikálták eredményeiket.","shortLead":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is –...","id":"20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1c11b-8424-4032-9424-fbb09a240844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","timestamp":"2020. február. 28. 14:03","title":"Új felfedezés született a 2000 évvel ezelőtti porviharokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d452a1d-2f4a-4edf-8c62-0f1b09d279fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Utoljára 1940 és 1946 között fordult elő, hogy nem rendezték meg az autós szakma rangos svájci összejövetelét. ","shortLead":"Utoljára 1940 és 1946 között fordult elő, hogy nem rendezték meg az autós szakma rangos svájci összejövetelét. ","id":"20200228_a_koronavirus_miatt_elmarad_a_genfi_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d452a1d-2f4a-4edf-8c62-0f1b09d279fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af08ee4d-37fd-4dc1-b91c-fa402e0ca288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_a_koronavirus_miatt_elmarad_a_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 28. 11:38","title":"A koronavírus miatt elmarad a Genfi Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","shortLead":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","id":"20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edefb28-55ff-4ffe-b213-dda1982036c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","timestamp":"2020. február. 28. 13:49","title":"Parányi, nagyon olcsó elektromos autóval hódítana a Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","shortLead":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","id":"20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61a4f72-948a-4a95-ab9f-c817958a30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","timestamp":"2020. február. 29. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek állapotú nagyatádi Kispolszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]