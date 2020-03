Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatója szerint ezért hazánkban továbbra sem lépnek életbe szigorítások, nincsenek lezárt határszakaszok, nincs város vagy városrész köré kialakított karantén sem. A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatója szerint ezért hazánkban továbbra sem lépnek életbe szigorítások, nincsenek lezárt határszakaszok, nincs város vagy városrész köré kialakított karantén sem. 2020. február. 29. 14:30 Operatív Törzs: Magyarországon továbbra sincs koronavírus-fertőzött személy Ezen a héten minden idők legnagyobb nyereményét nyerhette volna meg valaki az 1 és 90 közötti pozitív egész számok közül ötnek az eltalálásával. Mutatjuk, melyik ötről van szó. 2020. február. 29. 19:32 Íme, a több mint ötmilliárdot érő lottószámok A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. 2020. március. 01. 18:48 Agyonlőtte a rendőr a fiút, aki robogóról próbálta kirabolni Nápolyban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legmagasabb szintre emelte a koronavírus fertőzés világjárvánnyá való kiterjedésének a veszélyét és a szakértők szerint Európában Olaszország után elsőként Franciaország és Németország „eshet el". 2020. február. 29. 11:00 Párizs és Berlin már készül, hogy ne járjon úgy, mint az olaszok Vasárnap lép életbe a tiltás New York-ban az egyszer használatos műanyag zacskókra, aminek az aktivisták örülnek, a kisvállalkozások azonban nem. 2020. február. 29. 16:08 Nem gyártanak annyi papírtáskát, mint amennyire szükség lenne New York-ban

Mindkét országban felgyorsult a járvány terjedése. 2020. február. 28. 20:31 Koronavírus: tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban és Olaszországban Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban. Ezt állapította meg elemzésében a Political Capital. Azt ajánlják, hogy ellenőrizzük és gondoljuk végig az olvasott híreket. Annak ellenére sok az álhír, hogy a rendőrség több tucat ilyen portált állított le február elején, két ember ellen pedig eljárás is indult.

Népi praktikák nincsenek, álhírek annál inkább vannak. Továbbra is nagyon sok a kamuhír a koronavírussal kapcsolatban. Ezt állapította meg elemzésében a Political Capital. Azt ajánlják, hogy ellenőrizzük és gondoljuk végig az olvasott híreket. Annak ellenére sok az álhír, hogy a rendőrség több tucat ilyen portált állított le február elején, két ember ellen pedig eljárás is indult. 2020. február. 29. 20:52 Több álhírt terjesztő portált leállítottak, de még mindig sok a kamuoldal

Magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend – állapította meg egy nemzetközi kutatás. A kezeletlen magas vérnyomás pedig stroke-ot, szívinfarktust, az artériák és a szívizmok megmerevedését okozhatja, a szív- és érrendszeri betegségek fő előidézője. 2020. február. 29. 12:03 Új felfedezés: magas vérnyomást okozhat a rostszegény étrend