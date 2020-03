Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","shortLead":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","id":"20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f19a-047f-47bb-8435-ecd94224d6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","timestamp":"2020. február. 28. 19:03","title":"Ötször gyorsabban halnak ki a madárfajok, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","shortLead":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","id":"20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3637bf-da0d-4da6-8ed2-93903ae97c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","timestamp":"2020. február. 28. 21:01","title":"Halálos gázolások felvételeivel figyelmeztetik a lakosságot a helyes közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén egyezség született a Galvani hídról is, és a kisföldalatti felújításáról is.","shortLead":"A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén egyezség született a Galvani hídról is, és a kisföldalatti...","id":"20200228_Legkondicionalt_HEV_szerelvenyek_jonnek_hatmilliard_jut_a_Lanchidra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdb986d-0e10-4a40-beb0-46c8e90e1dca","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Legkondicionalt_HEV_szerelvenyek_jonnek_hatmilliard_jut_a_Lanchidra","timestamp":"2020. február. 28. 16:15","title":"Légkondicionált HÉV szerelvények jönnek, hatmilliárd jut a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét. Az ügyészség pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás, illetve reagálhattak-e volna hamarabb. A cikk szerzője Padovában élő tolmács.","shortLead":"Padovában halt meg a koronavírus első európai áldozata, akinél halála előtt nem sokkal mutatták ki a vírus jelenlétét...","id":"20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad934590-9dc7-4336-8fd1-08e5f8d30776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea073-c96a-461a-9ce1-ea2d4e505001","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Helyzetkep_Padovabol_koronavirus_ugyeszseg_korhaz","timestamp":"2020. február. 29. 10:00","title":"Helyzetkép Padovából: A kórházi recepciós legyint, egy \"influenza\" miatt nem vesz maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","shortLead":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","id":"20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81c065-c4fa-41c9-8b8d-4041f4687669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","timestamp":"2020. február. 29. 19:39","title":"Gyereket várnak Boris Johnsonék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9009434a-dd67-46d8-8726-4a20f09d0f53","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az üres polcokat mutató fotók ellenére átmeneti csak a készlethiány a kézfertőtlenítőkből és tisztítószerekből, a maszkokat viszont országszerte elkapkodták. ","shortLead":"Az üres polcokat mutató fotók ellenére átmeneti csak a készlethiány a kézfertőtlenítőkből és tisztítószerekből...","id":"20200228_Koronavirus_kezfertotlenito_gyogyszertar_drogeria_szappan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9009434a-dd67-46d8-8726-4a20f09d0f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1190628e-f4ef-46a7-a02a-4cfca1d54bc8","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Koronavirus_kezfertotlenito_gyogyszertar_drogeria_szappan","timestamp":"2020. február. 28. 18:10","title":"Koronavírus magyar módra: felvásároljuk a kézfertőtlenítőt, pedig a szappan is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Temes megyei 38 éves nőnél és egy Máramaros megyei férfinál mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy Temes megyei 38 éves nőnél és egy Máramaros megyei férfinál mutatták ki a fertőzést.","id":"20200228_Erdelyben_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697e544-a779-436f-9702-b5b5bd0071b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Erdelyben_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 15:57","title":"Erdélyben is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]