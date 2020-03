Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","shortLead":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","id":"20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c6d7d-7572-4f39-8f2b-ce8a9b479706","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","timestamp":"2020. március. 03. 13:10","title":"Tévék helyett arcmaszkokat fognak készíteni a Sharp egyik japán gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött kérdéseket, mert már Csehországban és Lengyelországban is megjelent a fertőzés.","shortLead":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7282cee-957b-45bf-b9a7-dbfc7f4caf47","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","timestamp":"2020. március. 04. 12:10","title":"Koronavírus: összehangolják a népegészségügyi tevékenységüket a visegrádi négyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi állapotára hivatkozva nem kezdte meg büntetését. ","shortLead":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi...","id":"20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d02ae-78c8-4f83-9e0c-13ff751342b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","timestamp":"2020. március. 04. 19:23","title":"Nem vonult be a börtönbe a Nyíregyházi Városüzemeltető volt vezetője, feltételesen sem szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek a problémára mondván csakis a hitetleneket fenyegeti veszély. ","shortLead":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek...","id":"20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf8808-bb8e-453e-91f1-067627d68403","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","timestamp":"2020. március. 04. 14:10","title":"Koronavírus: Irán 300 ezer katonát és önkéntest mozgósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós költségvetés is.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5be967-a920-4225-b39f-850bb1b94b21","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_v4","timestamp":"2020. március. 04. 10:48","title":"A koronavírus miatt rendkívüli V4 kormányfői csúcs kezdődött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","shortLead":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","id":"20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeb246f-8501-48d6-938d-f38f68d004d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","timestamp":"2020. március. 03. 13:55","title":"Németh Róbert: (Ta)karóval, nem virággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03f313-a961-4f7d-8a51-390c505f09f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négytagú család szenvedett balesetet a Csongrád megyei település határában.","shortLead":"Négytagú család szenvedett balesetet a Csongrád megyei település határában.","id":"20200303_Egy_8_eves_kislany_halt_meg_a_domaszeki_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f03f313-a961-4f7d-8a51-390c505f09f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fbdd16-ff0b-4eed-88f5-3e197de15ae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Egy_8_eves_kislany_halt_meg_a_domaszeki_balesetben","timestamp":"2020. március. 03. 21:26","title":"Egy 8 éves kislány halt meg a domaszéki balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]