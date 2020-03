Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","shortLead":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","id":"20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918a119-3bad-4aa6-bbfa-d842452ea656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 12:06","title":"Vizsgálatot indít a Médiatanács Niedermüller kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","shortLead":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafbe010-2f75-40dd-9def-c24f14bc870c","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","timestamp":"2020. március. 06. 12:41","title":"A Vatikánból is jelentettek koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit is rekordot döntött, amiből szép osztalék fizetését tervezik. Az „aktuális események” (koronavírus-járvány) rövid távon hatással lehetnek a bank eredményére.","shortLead":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit...","id":"20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a34542-0dc9-4117-832f-8c25ce1fe1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","timestamp":"2020. március. 06. 11:31","title":" 400 milliárd felett az OTP tavalyi profitja, a gyenge forint is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-t a Ludovika Arénában.","shortLead":"Más nemzetközi sporteseményekhez hasonlóan zárt kapuk mögött rendezik meg péntektől vasárnapig a budapesti WestEnd...","id":"20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26ee1f5-7710-4f10-992c-efa25213b416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f757dd8-1275-4964-94f0-8d6893a1d707","keywords":null,"link":"/sport/20200306_vivo_grand_prix_budapest_zart_kapus_verseny","timestamp":"2020. március. 06. 10:01","title":"Nem engedik be a nézőket a budapesti párbajtőr-nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","shortLead":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","id":"20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca6c41-bfcd-4270-bb2f-dd77d2e22fd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","timestamp":"2020. március. 05. 16:46","title":"Az üzemeltető szerint nem pusztul a 100 milliós városligeti pavilonsor, hanem éppen fejlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek ágyazhatnak meg a felvásárlással. ","shortLead":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek...","id":"202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b659f5-2200-4434-b65f-619fc8d38548","keywords":null,"link":"/360/202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","timestamp":"2020. március. 07. 09:30","title":"A biztosítási piac legértékesebb domainneveit szerezték meg Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idős volt és más betegségei is voltak.","shortLead":"Idős volt és más betegségei is voltak.","id":"20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54decec-7056-4786-a290-374ec9d74421","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 05. 19:19","title":"Meghalt egy brit koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]