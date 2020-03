Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos tesztet kell még elvégezniük az orosz és európai űrhivataloknak, hogy biztonságban indítható legyen az ExoMars-küldetés, de a koronavírus-járvány miatt erre egyelőre nem kerül sor.","shortLead":"Számos tesztet kell még elvégezniük az orosz és európai űrhivataloknak, hogy biztonságban indítható legyen...","id":"20200313_exomars_marsjaro_mars_misszio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480b12a5-899f-43a6-8627-515f1db354e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_exomars_marsjaro_mars_misszio_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 12:03","title":"Két évet csúszik egy fontos marsi küldetés, és ez is a koronavírus miatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e2fe7-ad03-488e-9654-c122cfcbffb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt.","shortLead":"A koronavírus miatt.","id":"20200313_Negy_romanmagyar_hataratkelot_zarnak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e2fe7-ad03-488e-9654-c122cfcbffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94da4fa2-284c-4b60-ae38-50e500520991","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Negy_romanmagyar_hataratkelot_zarnak_le","timestamp":"2020. március. 13. 07:56","title":"Négy román-magyar határátkelőt zárnak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldiek maradhatnak.","shortLead":"A külföldiek maradhatnak.","id":"20200312_Koronavirus_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak_a_szegedi_egyetem_kollegiumaibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c5f652-d5f4-474b-be68-4f9b2278e348","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_ki_kell_koltozniuk_a_magyar_hallgatoknak_a_szegedi_egyetem_kollegiumaibol","timestamp":"2020. március. 12. 10:58","title":"Koronavírus: ki kell költözniük a magyar hallgatóknak a Szegedi Egyetem kollégiumaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt hatásáról. A 7 éven át vizsgálódó tudósok szerint nincs miért aggódni.","shortLead":"Elkészült az első, hosszabb távú vizsgálat az ötödik generációs mobilhálózat (röviden: 5G) egészségre gyakorolt...","id":"20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c2e2e-f34c-4ecd-9ce0-8770d70f73fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_5g_halozat_hatasa_egeszseg_vizsgalat_icnirp","timestamp":"2020. március. 12. 15:03","title":"Hét éven át vizsgálódtak, az eredmény megnyugtató: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","shortLead":"Olaszországot nem ereszti a koronavírus.","id":"20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4781b9e3-07f0-4610-bce9-77014668cf64","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Olaszorszag_289_halott_2249_uj_fertozott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 12. 18:20","title":"Olaszország: 189 halott, 2249 új fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","id":"20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248457f-054f-46a4-90c4-df1a4dbe6cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","timestamp":"2020. március. 12. 20:22","title":"Hatalmas tűz van a tiszaújvárosi vegyikombinát közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Sokan bár elérik a nyugdíjkorhatárt, nem élhetnek vagy nem élnek az öregségi nyugdíjellátással, mert növelni szeretnék a nyugdíjukat vagy jobban járnak a rokkantsági ellátással. Velük foglalkozott az Adózóna. ","shortLead":"Sokan bár elérik a nyugdíjkorhatárt, nem élhetnek vagy nem élnek az öregségi nyugdíjellátással, mert növelni szeretnék...","id":"20200312_Nyugdijon_innen_korhataron_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9695fed-9d53-4705-8170-100acb01d7dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Nyugdijon_innen_korhataron_tul","timestamp":"2020. március. 12. 11:30","title":"Mi történik, ha a korhatár elérése után nem megy, vagy mehet nyugdíjba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]