Putyin aláírta az alkotmánymódosítást, amivel 2036-ig maradhat hatalomban

[{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","shortLead":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","id":"20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c42f2-63b7-4a3f-bbb5-9d78ef3365ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","timestamp":"2020. március. 13. 14:15","title":"A koronavírus miatt elhalasztják a Vivicittá futást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","shortLead":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","id":"20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374377e4-9267-4d34-b0b3-3a472a2242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","timestamp":"2020. március. 13. 17:15","title":"Kivizsgálják a videót, ahol egy rendőr arra buzdít a határon, ne mondja meg a kamionsofőr, hogy Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari létesítmények által kibocsátott szennyező anyagok, elsősorban a nitrogén-dioxid mennyisége - írta az Index.hu.","shortLead":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari...","id":"20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b5c2d-7f69-4b7f-b5ac-c53ce372c8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","timestamp":"2020. március. 14. 09:13","title":"Az űrből is látszik, hogy leállt Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyvek otthoni eléréséről.","shortLead":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb...","id":"20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe7e07-1e9a-4674-8a15-a7b7b37623ab","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","timestamp":"2020. március. 12. 17:26","title":"Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy bárki kihasználta volna a frissen feltárt sebezhetőséget, de ezt szeretnék is elkerülni a redmondi cégnél.","shortLead":"A Microsoft szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy bárki kihasználta volna a frissen feltárt sebezhetőséget, de...","id":"20200313_microsoft_windows_10_biztonsagi_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6feb050-b975-499b-ae6f-7c154f87a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_microsoft_windows_10_biztonsagi_frissites","timestamp":"2020. március. 13. 16:03","title":"Windows 10-et használ? Vészfrissítést adott ki a Microsoft, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","shortLead":"Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.","id":"20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eb5324-0b15-47c8-b93c-6a8c92905ff4","keywords":null,"link":"/sport/20200313_arsenal_mikel_arteta_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 06:11","title":"Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás miatt került kórházba, s a tesztek nála is igazolták a koronavírus jelenlétét.","shortLead":"Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak egy Nagy-Britanniában született csecsemőnél. A baba édesanyja tüdőgyulladás...","id":"20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335ad4aa-168c-4073-9b19-e309180a072f","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirusfertozott_csecsemo_szuletett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 14. 11:59","title":"Koronavírus-fertőzött csecsemő született Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]