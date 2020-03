Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","shortLead":"A színész és a felesége a múlt héten került kórházba, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződtek.","id":"20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c3ffd-69a5-4cf7-a108-adaea2755b80","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Tom_Hanks_es_Rita_Wilson_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2020. március. 17. 06:52","title":"Tom Hanks és Rita Wilson elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","shortLead":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","id":"20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af497c-d9d1-42b7-973b-7e5228e3f8d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"A koronavírus miatt el kellene halasztani az autóipari büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Újabb határokat számolt fel az állam és az egyházak szétválasztásának gyakorlatában az Orbán-kormány azzal, hogy a katolikus egyház bíborosa a Miniszterelnökség egyik épületében szentelhetett kápolnát. De a reformátusok és az evangélikusok vezetői is másképp értelmezik a szentháromságot manapság.","shortLead":"Újabb határokat számolt fel az állam és az egyházak szétválasztásának gyakorlatában az Orbán-kormány azzal...","id":"202011__allam_es_egyhazak__kapolna_akancellarian__koltozo_pazmany__osszefonodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4608e89-8e8c-4f67-bf27-e5b4f7087800","keywords":null,"link":"/360/202011__allam_es_egyhazak__kapolna_akancellarian__koltozo_pazmany__osszefonodas","timestamp":"2020. március. 16. 07:00","title":"Nem véletlenül hívták meg Erdő Pétert a Miniszterelnökségre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3a215-b507-41f0-9a7f-f639c71a34b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","timestamp":"2020. március. 16. 05:51","title":"Hamisítatlan kora tavaszi idő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekarnak is van egy ajánlata koronavírus-járvány idejére.","id":"20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62051f5-d054-40e2-966d-2d9ef304b6b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Fischer_Ivan_Zenere_szukseg_van_ilyenkor_meg_inkabb","timestamp":"2020. március. 16. 10:45","title":"Fischer Iván: Zenére szükség van, ilyenkor még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem, mert náluk amúgy is korlátlan a mobilnet. Összegyűjtöttük, ki mennyi plusznetre számíthat, és mit kell azért tenni, hogy meg is kapja.","shortLead":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem...","id":"20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3316a5b8-4463-46f3-8c17-dfb0afc9c007","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","timestamp":"2020. március. 16. 07:03","title":"Telekom, Telenor, Vodafone: Ki kap most ingyenes mobilnetet a koronavírus miatt? Hol lehet bekapcsolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","shortLead":"A német kancellár szerint az emberek közti fizikai kapcsolat korlátozásával állítható csak meg a fertőzés terjedése.","id":"20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258103f-ea83-4018-99fa-27066d3fa908","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_angele_merkel_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 21:03","title":"Merkel: Zárjanak be a templomok, mecsetek és zsinagógák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal egyeztetett. Az iskoláknak több időre van szükségük a távoktatásra való átálláshoz. Az emberierőforrás-miniszter önkénteseket vár az egészségügybe.","shortLead":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be66775d-e0b3-4d9c-97a7-c14e28d11e54","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 16. 06:25","title":"Újabb korlátozások, már 39 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]