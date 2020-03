Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak. ","shortLead":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán...","id":"20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf188-4a74-470d-a866-c0a737ecfdc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","timestamp":"2020. március. 19. 06:30","title":"Teljes a káosz a magánbölcsődékben és -óvodákban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus nélkül is bajban lenne az autóipar, a járvány viszont extrémen súlyossá teszi a helyzetet. És azt sem tudni még, mi lesz a beszállítókkal, valamint a több tízezer alkalmazottal.","shortLead":"A teljes magyar ipar majdnem harmadát az autógyártás jelenti, a GDP 4-5 százalékát ez a szektor adja. A koronavírus...","id":"20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cd68e7-88d5-4dff-9473-20fc6cf815e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd95b3d3-4c3f-4771-ac30-604ab682ed96","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_autogyar_auto_leallas_gdp_mercedes_audi_suzuki_opel_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 18:00","title":"Az egész magyar gazdaságot megrengeti az autógyárak leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","shortLead":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","id":"20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f29e39-1a88-4b49-a7d6-2805cfe292d5","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","timestamp":"2020. március. 19. 08:44","title":"Kesztyű nélkül kellett dolgoznia, belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy olasz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","shortLead":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","id":"20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b8312-9f3e-4396-8226-eabed6e48a58","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:30","title":"Tirol összes települését karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kódolva van, a gazdagság nem ellenszer, a baj összehozza az addig sosem beszélgető embereket, a járvány ellen küzdőket megtapsolják. Nemzetközi körkép a világjárványról.","shortLead":"A vírus kódolva van, a gazdagság nem ellenszer, a baj összehozza az addig sosem beszélgető embereket, a járvány ellen...","id":"20200318_Sorstarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa6bed7-1964-491c-a070-fd0237634b74","keywords":null,"link":"/360/20200318_Sorstarsak","timestamp":"2020. március. 18. 13:00","title":"Akár hiszi, akár nem, a koronavírus a korrupciót is legyűrheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet is megújult, avagy megjavult.","shortLead":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet...","id":"20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac609e-d562-4b2a-8dfa-f8d43622d250","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","timestamp":"2020. március. 18. 14:18","title":"Új MacBook Airt jelentett be az Apple: gyorsabb és több rajta a szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előállt a kormány a koronavírus miatt elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv első elemeivel, amelyek a turizmusban és vendéglátásban működő vállalkozások életét igyekeznek megkönnyíteni. A miniszterelnök emellett az év végéig általános törlesztési moratóriumot és egy kedvező személyi kölcsönt hirdetett meg. A Suzuki-gyár is bezár Esztergomban, így gyakorlatilag hetekre leáll a magyar autógyártás. A forint tovább zuhan. ","shortLead":"Előállt a kormány a koronavírus miatt elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv első elemeivel, amelyek a turizmusban és...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e4f058-661e-46e2-8729-5877eafe8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Törlesztési moratóriumot hirdetett a kormány, zuhan a forint - hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]