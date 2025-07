Tiborcz István: „Nem számolgatom azt rendszeresen, hogy mekkora a vagyonom”

Nagy interjút adott Tiborcz István a Portfoliónak az üzleti terveiről, a vagyonáról és persze a politikáról. A miniszterelnök veje egy konkrétumot elárult: annak kapcsán, hogy az állam értékes belvárosi ingatlanokat tervez eladni Budapesten, megígérte, hogy a BDPST Group nem fog indulni ezeken a tendereken.

Megkérdezték arról is, miért épp a választások előtti években tervez a családjával együtt külföldre költözni – négy éve Spanyolország volt a célpont, most az USA. Erről azt mondta: „A feleségem évek óta fontolgatta, hogy elvégezzen egy amerikai mester képzést, erre pedig most lett lehetősége, én pedig számos üzleti lehetőséget látok a kiköltözésben tekintettel a jelenlegi kimondottan pozitív amerikai-magyar kapcsolatokra.”

Nyilván nem lehet kihagyni azt a témát sem, hogy Tiborcz apósa a miniszterelnök. Arról, hogy ha esetleg leváltanák a Fideszt, mi történne, azt mondta: „Engem mint üzletembert, nem befolyásol a választás eredménye. A BDPST Group szerintem ugyanolyan sikeres lesz a jövőben is, mint eddig, hiszen úgy is építettük fel, hogy ne legyen rá befolyással a politika.”

De azért hozzátette:

„próbálok minél inkább távol maradni az állami kapcsolódástól, mert ez nyilván folyamatos támadási felületet biztosít a kritikusaimnak.”

Újabban sok szó volt arról, hogy pontosan mekkora a vagyona. A Válasz Online írt arról egy hónapja, hogy a 188 milliárdnak, amelyet hivatalosan is a nevére vett, vagy háromszorosa is lehet a teljes Tiborcz-vagyon. Erre most azt reagálta:

„Őszintén mondom azt, hogy engem ez a számháború nem érdekel. Nem követem és számolgatom azt rendszeresen, hogy mekkora a vagyonom, mert nem ez mozgat, nem ez motivál. Vagyonos embernek tartom magamat, de nem ezért kelek fel és nem ezért megyek be dolgozni minden nap, hogy a vagyonomat növeljem, hanem azért, mert vannak céljaink, vannak vízióink, ezek mentén építkezünk, ezeket szeretnénk megvalósítani.”

De akkor pontosan mekkora összegről van szó? Erre korábban a cégcsoporttól mindig az a válasz érkezett, hogy a jogszabályoknak megfelelően közzéteszik a beszámolót, úgyhogy ki lehet számolni, a magántőkealapokban lévő vagyont mellétenni pedig csúsztatás – ezt ismételte el most is Tiborcz, konkrét szám említése nélkül.

És egyébként is: „azok a befektetők, vagyonos emberek, akik az elmúlt 10-20 évben sikeresek lettek, komoly vagyonra tettek szert, azoknak kutya kötelességük visszaadni a társadalomnak. Ezt úgy értelmezem, hogy kötelességünk nekünk megvalósítani olyan beruházásokat, amely a társadalom érdekét szolgálják” – magyarázta. Emellett